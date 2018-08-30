Как не стать жертвой мошенников

СЕГОДНЯ 15:35 2018-08-30T15:38:18+03:00

Далеко не все люди обеспечивают себя честным путем, и не хотелось бы, чтобы кто-то заработал, обманув нас. Какие виды мошенничества чаще всего встречаются, и как не дать себя обмануть, – расскажет эксперт компании ESET

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Телефонные мошенники

Если вы решите выяснить, сколько видов телефонного мошенничества существует, то перестанете отвечать на звонки. Шутка, просто будете бдительнее.

- Вам звонит «сотрудник банка» и сообщает о блокировке карты. Для разблокировки, конечно же, надо назвать платежные реквизиты и CVV-код. Иногда эти же сведения спрашивают под предлогом «проверки безопасности» или «сбоя системы». Звонить могут и от лица служб поддержки онлайн-кошельков: попросят подтвердить учетную запись, назвать платежный пароль и т.д. Результат один: через пару минут на ваших счетах денег не останется.

Что делать? Никогда не зачитывайте по телефону все платежные реквизиты – банки спрашивают кодовое слово, но никак не CVV. В крайнем случае, для проверки данных вас пригласят в отделение банка.

- Вам может прийти сообщение о «пополнении баланса» и следом sms: «Верните, перевел по ошибке».

Что делать? Проверьте собственный баланс – скорее всего, он не увеличится. Проще говоря, денег вам никто не присылал, и никому вы не должны.

- Всем доводилось использовать код из sms для подтверждения банковских операций. Представьте ситуацию: вы получаете такой код (хотя не делали перевод), вам звонит незнакомый человек, просит прощения за беспокойство и объясняет, что указал ваш номер по ошибке («одной цифрой ошибся») и просит продиктовать код из sms.

Что делать? Ни в коем случае не называйте код! Так вы отдадите мошенникам доступ к своей карте или онлайн-кошельку.

Мошенники-фишеры

- Мошенники могут прислать письмо от имени банка или сервиса онлайн-платежей. Повод может быть любым (изменение правил безопасности, подтверждение платежных данных и др.), но цель – убедить вас перейти по ссылке. Ссылка приведет на поддельный сайт, максимально похожий на сайт-оригинал (банка или онлайн-кошелька). Ввести на этом сайте свои логины-пароли – верный способ лишиться денег.

Что делать? Не переходите по сомнительным ссылкам. Даже если не сомневаетесь в источнике, потратьте несколько минут на проверку сайта (корректный адрес, протокол безопасности https). Наиболее надежный способ защитить свои деньги (и сэкономить время) – установить на компьютер комплексную антивирусную программу с функцией «Антифишинг», например, ESET NOD32 Smart Security Family.

- Мошенники могут скопировать сайты бронирования авиабилетов, отелей, экскурсий и прочих развлечений. В предотпускной суете вы не обратите внимание на неточность в названии, разницу в один символ в адресе и другие «мелочи». А потом обнаружите, что деньги ушли, но не туда, куда вы собирались их отправить.

Что делать? Будьте бдительными. Бронируйте только через надежные сайты. Обращайте внимание на оповещения модуля «Антифишинг» вашего антивируса.

Призы и розыгрыши

- «Поздравляем, вы выиграли приз!» – только кажется, что таким сообщением никого не проведешь. Фантазия мошенников разыгрывается на полную: «Вы стали 111-м покупателем», «Купите гаджет со скидкой 98%».

Что делать? Не теряйте голову от счастья, не соглашайтесь сразу перевести «оргвзнос» или некий «налог» организаторам лотереи или розыгрыша. Убедитесь, что вы действительно участвовали в каком-либо розыгрыше, свяжитесь с организаторами по официальным телефонам, уточните факт выигрыша.

Мошенничество в сфере онлайн-шоппинга

- Оплатили покупку, а она не пришла, и служба поддержки магазина не отвечает. Перечислили оплату за товар, найденный на доске объявлений, и номер телефона вдруг стал недоступен. Купили дорогостоящий товар, а пришла дешевая копия. Проблемы более распространены, чем кажется.

Что делать? Перед покупкой проверяйте магазин по всем доступным параметрам: юридический и фактический адрес, региональные представительства, банковские реквизиты на сайте. Обязательно посмотрите в интернете отзывы о товаре и продавце. Вас должна насторожить слишком низкая цена («10 000 рублей за iPhone X»). Оплачивать покупки лучше курьеру по факту доставки. При покупке через доски объявлений обращайте внимание на рейтинг продавца и отзывы, оплачивайте покупку наложенным платежом.

Помните о главном правиле финансовой самозащиты: мошенники играют на знании психологии и сильных эмоциях. Чтобы не попасть в ловушку, не поддавайтесь чувствам и тщательно проверяйте информацию.