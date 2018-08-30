России выдали уроженца Татарстана, который воевал за террористов в Сирии

СЕГОДНЯ 16:20 2018-08-30T16:50:12+03:00

Бандит несколько месяцев кочевал по Африке, а потом осел в Греции, где и был задержан [видео]

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Сотрудники ФСБ России совместно сотрудниками международного отдела Генпрокуратуры России, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России организовали экстрадицию находящегося в международном розыске 30- летнего уроженца Татарстана.

"Являясь сторонником религиозно-экстремистской идеологии, в январе 2014 года разыскиваемый выехал в Сирийскую Арабскую Республику, где в составе международных террористических организаций принимал активное участие в боевых действиях против правительственных сил. Впоследствии, опасаясь за свою жизнь, разыскиваемый покинул зону конфликта и скрывался на территории стран Ближнего Востока и Северной Африки, и даже попытался легализоваться на территории Евросоюза. В январе 2018 года на основании ориентировки российской стороны он был задержан в Афинах и помещен под предэкстрадиционный арест", - сообщили в ЦОС ФСБ России.

Благодаря скоординированной деятельности российских правоохранительных органов, представленные ими доказательства преступной деятельности разыскиваемого позволили властям Греции удовлетворить запрос о его выдаче.

В четверг бандита экстрагировали в Россию. Следователи проведут с задержанным мероприятия по документированию его причастности к совершенным преступлениям.