России выдали уроженца Татарстана, который воевал за террористов в Сирии
Сотрудники ФСБ России совместно сотрудниками международного отдела Генпрокуратуры России, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России организовали экстрадицию находящегося в международном розыске 30- летнего уроженца Татарстана.
"Являясь сторонником религиозно-экстремистской идеологии, в январе 2014 года разыскиваемый выехал в Сирийскую Арабскую Республику, где в составе международных террористических организаций принимал активное участие в боевых действиях против правительственных сил. Впоследствии, опасаясь за свою жизнь, разыскиваемый покинул зону конфликта и скрывался на территории стран Ближнего Востока и Северной Африки, и даже попытался легализоваться на территории Евросоюза. В январе 2018 года на основании ориентировки российской стороны он был задержан в Афинах и помещен под предэкстрадиционный арест", - сообщили в ЦОС ФСБ России.
Благодаря скоординированной деятельности российских правоохранительных органов, представленные ими доказательства преступной деятельности разыскиваемого позволили властям Греции удовлетворить запрос о его выдаче.
В четверг бандита экстрагировали в Россию. Следователи проведут с задержанным мероприятия по документированию его причастности к совершенным преступлениям.
В Греции все есть: России выдали уроженца Татарстана, который воевал за террористов в Сирии.Сотрудники ФСБ России совместно сотрудниками международного отдела Генпрокуратуры России, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России организовали экстрадицию находящегося в международном розыске 30-летнего уроженца Татарстана.