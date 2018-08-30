Русских биатлонистов снова обвинили в допинге

СЕГОДНЯ 16:45 2018-08-30T16:57:59+03:00

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Вы будете смеяться, в российском биатлоне снова допинговый скандал. Международный союз биатлонистов (IBU) обвинил четырех российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Фамилии атлетов не называются. Но по данным СМИ речь может идти о Светлане Слепцовой, Евгении Устюгове, а так же Александре Чернышеве и Александре Печенкине. Союз биатлонистов России начинает собственное расследование. За 14 дней надо определится, признаем ли мы факт нарушения, и если нет, дело будут разбирать антидопинговые органы IBU.

Кого обвиняют? Чемпионов!

Чернышев и Печенкин - неизвестные широкому кругу болельщиков биатлонисты. А вот Слепцова и Устюгов - это звезды, и пусть они уже завершили карьеры, по ним нанесен существенный удар. Евгений - чемпион двух Олимпиад, Ванкувера-2010 и Сочи-2014. Светлана, которая долгое время считалась секс-символом российского биатлона - тоже олимпийская чемпионка Ванкувера в эстафете.

Что за нарушения? О каком времени идет речь?

На эти вопросы пока нет ответа. Есть только версия, что все опять связано с «докладом Макларена» и показаниями доктора Родченкова, сбежавшего в свое время в США. Устюгов раньше был под подозрениями из-за странных показателей «биологического паспорта» - у каждого атлета есть такой документ, куда заносятся данные по крови и другим параметрам, и если они странным образом резко растут, антидопинговые службы считают это косвенными уликами и спортсмена берут на заметку.

У Устюгова вопросы вызывают как раз такие показатели в период с 2010 по 2014 год. Это время расцвета двукратного олимпийского чемпиона. А первым его обвинил тот самый Григорий Родченков. При этом у Устюгова есть шанс доказать, что скачки показателей в его паспорте обусловлены естественными причинами. Но битва за имя, видимо, будет долгой, кровавой и очень затратной на адвокатов.

Чем нам это грозит?

У России могут отнять еще несколько олимпийских медалей: два «золота» Устюгова, и его же бронзу, завоеванную в эстафете Ванкувера-2010. А из-за Слепцовой могут отнять и «золото» женской эстафеты Сочи-2014. Но велики будут и имиджевые потери. Опять весь мир станет говорить о русском допинге.

А почему обвиняют именно сейчас?

Устюгов закончил карьеру четыре года назад, Слепцова - в позапрошлом сезоне. Но дела их достали именно сейчас неслучайно. С 4 по 6 сентября в Хорватии состоится конгресс IBU. На нем будут выбирать нового президента Международного союза и думать, что делать с СБР. Напомним, что сейчас Союз биатлонистов России находится под санкциями и поражен в правах. Шансы, что нас восстановят, стремительно убывают.

То же самое и с РУСАДА (российским антидопинговым агентством). Теперь появился повод не восстанавливать и его тоже, а значит те же легкоатлеты и паралимпийцы обязаны будут выступать под нейтральным флагом.