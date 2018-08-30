«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Курганской области

СЕГОДНЯ 16:30 2018-08-30T16:55:31+03:00

Изменить размер текста: A A

III Всероссийская акция Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция» по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию, проводимая совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), завершилась в Курганской области. На торжественной церемония закрытия, которая прошла 29 августа в Кургане, состоялась символическая передача флага региона организаторам акции в знак ее поддержки.

Там же были озвучены результаты тестирования на ВИЧ-инфекцию в четырех городах: Шадринске, Каргаполье, Куртамыше и в самом Кургане. Тестирование проходило несколько дней – с 26 по 29 августа. В акции приняли участие 1862 жителя Курганской области. Также бесплатное анонимное тестирование прошел трудовой коллектив ООО «Курганский завод химического машиностроения».

Акция – это уникальная возможность пройти тестирование на рабочем месте

На торжественной церемонии, посвященной завершению Курганского этапа акции, замначальника управления по социальной политике правительства Курганской области Иван Хлебников отметил, что правительство Курганской области не может не беспокоить вопрос распространения ВИЧ среди трудоспособного населения.

– Зачастую работодатели не задумываются о проведении планового и регулярного тестирования трудового коллектива на ВИЧ-инфекцию из-за довольно плотного и насыщенного рабочего графика, – прокомментировал Иван Хлебников. – Благодаря акции нам представилась уникальная возможность экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию работников предприятий, которые смогли проверить свой ВИЧ-статус прямо на рабочем месте. Оперативное выявление ВИЧ-инфекции дает возможность принять все меры для предотвращения развития СПИДа и создает условия продления благополучной жизни трудоспособного населения нашей страны.

Первый заместитель директора департамента здравоохранения Курганской области Ирина Макарова напомнила, что Курганская область второй год подряд принимает участие в данной акции.

– В рамках акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» проходит не только тестирование на ВИЧ-инфекцию, а также дотестовое и послетестовое консультирование всех обратившихся граждан. И что очень важно – проводится обучение специалистов. Так, 3 сентября в Челябинске пройдет семинар, в том числе и для терапевтов, работающих в Курганской области, который позволит получить современные сведения по эпидемиологии, клиническим проявлениям ВИЧ/СПИДа. Раннее выявление ВИЧ-инфекции позволяет вовремя начать лечение, предоставляемое государством бесплатно, которое позволяет жить полноценной жизнью и растить здоровое потомство.

Знания – залог полноценной жизни

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Курганской области Ольга Панкратова привела статистические данные по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Курганской области. По ее словам, 0,8% жителей Курганской области живут с ВИЧ-инфекцией, что несколько выше общероссийского показателя, который составляет 0,7% населения России.

– В период с января по июль текущего года в Курганской области выявлено 529 человек ВИЧ-инфицированных, – рассказала Ольга Панкратова. – Получают лечение около трех тысяч человек, в том числе 50 детей. Свидетельством плодотворности нашей работы является повышение охвата населения обследованием на ВИЧ-инфекцию. Если в 2016 году с января по июль тестирование на ВИЧ прошли 99 000 человек, то в этом году за аналогичный период эта цифра составляет 124 000 человек, плюс 1800 участников нашей акции. Мы постепенно стремимся к тому, чтобы каждый житель нашей области знал свой ВИЧ-статус, и видим, что эта работа у нас организована на достойном уровне.

Главный врач ГБУ «Курганский областной центр профилактики и борьбы со СПИД» Оксана Сагайдак отмечает, что именно такая масштабная яркая акция, которая реализуется уже второй год на территории Зауралья, позволяет привлечь все больше людей, немотивированных к прохождению теста на ВИЧ, сделать тест и узнать свой ВИЧ-статус. «Очень важно донести до людей информацию о том, что знание своего ВИЧ-статуса, знание способов передачи и профилактики является залогом полноценной и благополучной жизни», – прокомментировала она.

Следующая область на пути следования мобильных пунктов тестирования – Челябинская.

Напомним, что Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» пройдет с 12 июня по 7 ноября. Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов. Любой желающий может пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа: O-SPIDE.RU.