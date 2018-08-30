2018-08-30T19:43:08+03:00
Экономика

Бизнес, СМИ и рекламщики обсудят, как эффективнее продавать

В сентябре в Санкт-Петербурге пройдет ежегодный Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend
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BalticWeekend2018 соберет в Санкт-Петербурге представителей СМИ, новых медиа, а также крупного бизнеса. ФОТО BalticWeekend FacebookBalticWeekend2018 соберет в Санкт-Петербурге представителей СМИ, новых медиа, а также крупного бизнеса. ФОТО BalticWeekend Facebook
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20 сентября в рамках Международного форума по коммуникациям BalticWeekend2018 в Санкт-Петербурге представители СМИ, новых медиа, а также крупного бизнеса обсудят актуальные вопросы контент-маркетинга – наиболее актуального на сегодня направления в рекламе.

Если еще десять лет назад достаточно было снять красивый ролик или напечатать билборд, то сегодня эффективнее всего продвинуть бренд можно лишь в том случае, если рассказать потенциальным покупателям интересную историю. В условиях жесточайшей конкуренции за внимание потребителя только это может заставить его остановиться и посвятить несколько минут времени на то, чтобы узнать информацию о товаре. Такое положение вещей заставляет производителей выстраивать не только стратегию развития бизнеса, но и стратегию производства такого продающего контента. Именно поэтому данный вопрос интересен всем – и СМИ, и рекламщикам, и бизнесу. Ожидается, что в рамках сессии ее участники ответят на следующие вопросы:

Как сделать так, чтобы контент смог «зацепить» и удержать внимание потребителя? Какой формат и язык помогут с ним сблизиться? Как правильно выстроить контент-стратегию и пошаговое планирование? Как управлять информационной повесткой и негативом?

Как ожидается, основными спикерами сессии станут создатели веб-сериала «Дикий Digital» Виктория и Виктор Кравченко, PR-директор AviasalesЯнис Дзенис, главный редактор TheBellИрина Малкова, а также создатель Telegram-канала Mash Никита Могутин.

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