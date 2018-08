Женщины делают сексуальные селфи, чтобы повысить свою капитализацию

СЕГОДНЯ 20:05 2018-08-30T20:22:02+03:00

В 2013-м селфи было признано словом года. С тех пор мир охватила самая настоящая эпидемия по увековечиванию себя любимого с помощью смартфона. Уже на следующий год в одной только Великобритании был сделан 1 миллиард 200 миллионов селфи. Сколько их делается сейчас во всем мире подсчетам не поддается. Зато известно, что в среднем женщины делают «себяшки» в два раза чаще, чем мужчины. Однако в Москве на долю представительниц прекрасного пола приходится 82 процента всех селфи!

Почему женщины так любят фотографировать сами себя? На эту тему существует множество объяснений. Некоторые различают в этом нарциссизм, свойственный слабому полу. Феминистки видят в этом проявления гендерного неравенства, когда женщину ценят в обществе не за ее человеческие или профессиональные качества, а за то, что у нее, условно говоря, грудь 4 размера или попа 52-го. Другие реагируют просто: «Че тут думать - это ж бабы!»

Разобраться в природе массового появления сексуальных селфи решила команда психологов из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) под руководством доктора Хэндис Блейк. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

- Мы отслеживали публикации десятков тысяч селфи в 113 странах мира, чтобы определить особенности обществ, где существует ярко выраженная мода выкладывать соблазнительные фотографии в открытый доступ в Инстаграм и Твиттер, - говорит Хэндис Блейк. - Обнаружилось, что угнетение женщин и селфи никак не связаны. Наоборот, селфи популярны в развитых и открытых странах, таких как США и Сингапур, которые являются лидерами по части создания равных возможностей для мужчин и женщин. И это самая настоящая загадка - ведь десятилетиями феминистки в этих странах боролись против того, чтобы девушки воспринимались, как сексуальный объект. Тем не менее, именно здесь дамы чаще всего демонстрируют свою сексуальность.

Вы скажете, тоже мне - бином Ньютона! Но загадка, поставившая в тупик наивных исследовательниц, была решена, когда они решили сопоставить количество выкладываемых селфи и степень экономического неравенства в том или ином регионе (анализировались данные по 5567 городам в 1622 графствах США). Выяснилась странная вещь: чем больше разрыв в доходах между бедными и богатыми, тем чаще женщины публикуют свои соблазнительные фотографии на своих страничках. В чем тут дело?

- Мы знаем, что неравенство всегда обостряет конкуренцию, - объясняет доктор Блейк. - Хотим мы этого или нет, но привлекательность и красота во все времена являлась особо ценным товаром для женщин. И один из способов выиграть конкуренцию с другими женщинами, это позиционировать себя, как более сексуальную и желанную особу.

Таким образом, когда вы видите девушку, которая, принимает соблазнительные позы в бикини перед камерой смартфона, не думайте о ней, как о недалекой дурочке. Это стратег, который разбирается в сложной социальной игре под названием эволюция, лучше, чем ее родители. Публикуя фото в Инстаграм и Твиттер она увеличивает свою капитализацию и шансы найти партнера. Просить ее отказаться от селфи, это все равно что заставлять бизнесмена отказаться от стартового капитала. Тем более, каждая девушка понимает, что ее главный капитал - молодость, - к сожалению, товар скоропортящийся.

Чтобы убедиться в верности своей гипотезы Хэндис Блейк и ее коллеги проанализировали данные об объемах продажи товаров и услуг, связанных с улучшением внешности женщин. Расчеты показали, что чем выше уровень неравенства в том или ином регионе, тем больше женщины тратят денег на бьюти-индустрию, стремясь выглядеть лучше. Ну, а после того, как ты увеличила свою «стоимость», посетив салон красоты, сделав новое тату или примерив декольтированное платье - грех не выставить новое фото в соцсети! Количество селфи в таких регионах зашкаливает.

Поэтому, когда в вашей ленте новостей появляется новое селфи вашей знакомой, не поленитесь поставить «лайк». Бедняжка так трудилась, чтобы выжить в условиях жесткой конкуренции со своими товарками! Пусть этот труд не пропадет даром.