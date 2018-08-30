2018-08-30T20:20:54+03:00
Спорт

В Москву снова едет Модрич и «Реал»

«Локомотив» и ЦСКА узнали своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов
Кирилл СЕРОВАндрей ВДОВИН
Поделиться:
Хорват Лука Модрич в составе "Реала".Хорват Лука Модрич в составе "Реала".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Жребий был к нам благосклонен. Шансы «Локомотива» на выход из группы в плей-офф довольно приличные - соперники непростые, но не убийственные. А ЦСКА может с успехом бороться за выход в Лигу Европы с третьего места.

«Локомотив»

Соперники: «Порту», «Шальке», «Галатасарай»

«Локо», как чемпион России, был посеян в первой корзине - вместе «Реалом», «Барселоной» и «Манчестер Сити». Но и во второй корзине хватало клубов с грозными именами. Так что наверняка Юрий Семин вздохнул с облегчением, когда его команде оттуда выпал португальский «Порту» - соперник серьезный, но все-таки с ним можно играть. А самый известный там игрок - пожилой голкипер Икер Касильяс.

Еще одним соперником «Локомотива» стал немецкий «Шальке» - тот самый клуб, где совсем недавно трудился спортдиректор железнодорожников Эрик Штоффельсхаус. А третьим соперником стал «Галатасарай» - очень крепкая команда, которая дома устраивает любым гостям настоящий адский прием. Получилась ровная группа, где нет ни одного суперклуба. С одной стороны - все очень удачно, и шансы будут у всех. С другой - «Локомотив» один из своих матчей хотел провести в 80-тысячных «Лужниках». На таких соперников столько болельщиков собрать будет невозможно.

ЦСКА

Соперники: «Реал», «Рома», «Витория»

ЦСКА был в третьей корзине, и значит пара сильных соперников ему были гарантированы. А с учетом того, что армейцы летом потеряли больше половины основного состава, и команда сейчас проходит перестройку, их болельщики больше интересовались тем, кто им достанется из четвертой корзины. Выпала чешская «Витория». Именно с ней ЦСКА будет бороться за третье место в группе G, дающее право выступать весной в плей-офф Лиги Европы, и это как раз та команда, которую даже такие армейцы должны проходить и дома и в гостях. И только при удачном стечении обстоятельств можно будет зарубиться с «Ромой» за второе место. Ведь «Реал» даже без Криштиану Роналду вряд ли завалит групповой этап своей любимой Лиги чемпионов.

Результаты жеребьевки:

Группа A: «Атлетико» (Испания), «Боруссия» Д (Германия), «Монако» (Монако), «Брюгге» (Бельгия).

Группа B: «Барселона» (Испания), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды), «Интер» (Италия).

Группа C: «ПСЖ» (Франция), «Наполи» (Италия), «Ливерпуль» (Англия), «Црвена Звезда» (Сербия).

Группа D:«Локомотив» (Россия), «Порту» (Португалия), «Шальке-04» (Германия), «Галатасарай» (Турция).

Группа E: «Бавария» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды), АЕК (Греция).

Группа F: «Манчестер Сити» (Англия), «Шахтёр» (Украина), «Лион» (Франция), «Хоффенхайм» (Германия).

Группа G: «Реал» (Испания), «Рома» (Италия), ЦСКА (Россия), «Виктория Пльзень» (Чехия).

Группа H: «Ювентус» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Валенсия» (Испания), «Янг Бойз» (Швейцария).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
ЦСКА сыграет с мадридским "Реалом" в Лиге Чемпионов
Соперником "Локомотива" в Лиге Чемпионов стал "Порту"
В центре Рима обвалилась крыша церкви XVII века
Последнее видео Иосифа Кобзона: Ношу награды только в Кремле и в «Комсомолке»
В Египте женщина-христианка впервые стала губернатором провинции
МИД Украины подготовился к расторжению Договора о дружбе с Россией
«Яндекс» объяснил причину удаления «пиратских ссылок» из поисковой выдачи
Тысячи рыб погибли из-за аномальной жары в Калифорнии
Лавров: Россия предостерегла западных партнеров от попыток провокаций в сирийском Идлибе
Моряк прокатился на черепахе вдоль корабля
В Турции в разгар туристического сезона выпал снег
Аэрофлот открыл продажу билетов на перелет в крупные города Северного Кавказа
Иосиф Кобзон отдал место на Новодевичьем кладбище Борису Брунову
Социологи выяснили самый верный способ поиска второй половинки
Роскомнадзор проверит исполнение «Яндексом» требования по удалению пиратских ресурсов из поисковой выдачи
«Весьма непонятный список»: В Кремле прокомментировали рейтинг самых влиятельных россиян по версии Forbes
Рогозин: в космическом корабле «Союз» произошла утечка воздуха
Минобороны анонсировало крупные учение флота в Средиземном море
Пьяного дебошира на авиарейсе Москва — Бангкок скрутили другие пассажиры
СБР: Четырех российских биатлонистов заподозрили в нарушении антидопинговых правил
Google выпустил дудл в честь дня рождения фотографа и изобретателя Сергея Прокудина-Горского
Песков: Рассадник терроризма в сирийском Идлибе не сулит ничего хорошего
Памятник Иосифу Кобзону может появиться в Москве
Прощание с Иосифом Кобзоном состоится 2 сентября
Владимир Меньшов госпитализирован из-за проблем с сердцем
Похороны Иосифа Кобзона пройдут на Востряковском кладбище
Захарова: Военная агрессия Запада против Сирии нанесет удар по политическому урегулированию в стране
Ученые: стресс при беременности негативно влияет на развитие ребенка