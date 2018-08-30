В Москву снова едет Модрич и «Реал»

СЕГОДНЯ 20:10 2018-08-30T20:20:54+03:00

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Жребий был к нам благосклонен. Шансы «Локомотива» на выход из группы в плей-офф довольно приличные - соперники непростые, но не убийственные. А ЦСКА может с успехом бороться за выход в Лигу Европы с третьего места.

«Локомотив»

Соперники: «Порту», «Шальке», «Галатасарай»

«Локо», как чемпион России, был посеян в первой корзине - вместе «Реалом», «Барселоной» и «Манчестер Сити». Но и во второй корзине хватало клубов с грозными именами. Так что наверняка Юрий Семин вздохнул с облегчением, когда его команде оттуда выпал португальский «Порту» - соперник серьезный, но все-таки с ним можно играть. А самый известный там игрок - пожилой голкипер Икер Касильяс.

Еще одним соперником «Локомотива» стал немецкий «Шальке» - тот самый клуб, где совсем недавно трудился спортдиректор железнодорожников Эрик Штоффельсхаус. А третьим соперником стал «Галатасарай» - очень крепкая команда, которая дома устраивает любым гостям настоящий адский прием. Получилась ровная группа, где нет ни одного суперклуба. С одной стороны - все очень удачно, и шансы будут у всех. С другой - «Локомотив» один из своих матчей хотел провести в 80-тысячных «Лужниках». На таких соперников столько болельщиков собрать будет невозможно.

ЦСКА

Соперники: «Реал», «Рома», «Витория»

ЦСКА был в третьей корзине, и значит пара сильных соперников ему были гарантированы. А с учетом того, что армейцы летом потеряли больше половины основного состава, и команда сейчас проходит перестройку, их болельщики больше интересовались тем, кто им достанется из четвертой корзины. Выпала чешская «Витория». Именно с ней ЦСКА будет бороться за третье место в группе G, дающее право выступать весной в плей-офф Лиги Европы, и это как раз та команда, которую даже такие армейцы должны проходить и дома и в гостях. И только при удачном стечении обстоятельств можно будет зарубиться с «Ромой» за второе место. Ведь «Реал» даже без Криштиану Роналду вряд ли завалит групповой этап своей любимой Лиги чемпионов.

Результаты жеребьевки:

Группа A: «Атлетико» (Испания), «Боруссия» Д (Германия), «Монако» (Монако), «Брюгге» (Бельгия).

Группа B: «Барселона» (Испания), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды), «Интер» (Италия).

Группа C: «ПСЖ» (Франция), «Наполи» (Италия), «Ливерпуль» (Англия), «Црвена Звезда» (Сербия).

Группа D:«Локомотив» (Россия), «Порту» (Португалия), «Шальке-04» (Германия), «Галатасарай» (Турция).

Группа E: «Бавария» (Германия), «Бенфика» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды), АЕК (Греция).

Группа F: «Манчестер Сити» (Англия), «Шахтёр» (Украина), «Лион» (Франция), «Хоффенхайм» (Германия).

Группа G: «Реал» (Испания), «Рома» (Италия), ЦСКА (Россия), «Виктория Пльзень» (Чехия).

Группа H: «Ювентус» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Валенсия» (Испания), «Янг Бойз» (Швейцария).