Директор СВР России Сергей Нарышкин: Ушел большой государственник и щедрой души человек

СЕГОДНЯ 20:30 2018-08-30T21:21:10+03:00

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- «Не думай о секундах свысока…». Это произведение всегда будет ассоциироваться с одним артистом - Иосифом Давыдовичем Кобзоном, так глубоко и проникновенно он исполнил неофициальный гимн разведчиков, - отозвался на смерть артиста глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

- Всей своей жизнью, гражданскими, в конце концов, мужскими поступками Кобзон доказывал право исполнять лучшие отечественные произведения. Стройплощадки ударных комсомольских строек, солдатские окопы Афганистана, искореженные сооружения Чернобыльской АЭС наряду с лучшими залами страны были его концертными площадками.

…Никогда мы не забудем его «сольное выступление» в здании Театрального центра на Дубровке и слезы благодарности за спасение детских душ.

Большой государственник и щедрой души человек. Наверное, еще одну песню никто не споет лучше, чем Кобзон: «Я люблю тебя, жизнь». Он, действительно, любил жизнь и всего себя отдал, чтобы она стала лучше для всех нас.

ВОСПОМИНАНИЯ

Как Иосиф Кобзон приехал из больницы в «Комсомолку»

Дело было в октябре 1998 года, когда бывшие комсомольцы, а бывшими они, как известно, не бывают, широко отмечали 80-летие ВЛКСМ. В «Комсомолке» тоже решили отметить – достойно, но в меру камерно, в стилистике традиционных «землянок». То есть сугубо аскетично: из напитков только водка из металлических фляжек, из закуски – вареная картошка, черный хлеб, сало и соленые огурцы (подробности)

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Это был отец не только для собственных детей: знаменитости вспоминают Иосифа Кобзона

Иосиф Давыдович ушел из жизни. Он многие годы боролся. Его борьба была успешной до сегодняшнего дня. Тяжелейшее заболевание прервало его полет. Кобзону было 80 лет. Он был артистом, он был политиком, он большую часть жизни помогал людям. Коллеги певца вспоминают его в своих соцсетях (подробности)

МНЕНИЕ

Джим Моррисон строго наоборот

Дмитрий СМИРНОВ

- Кобзон страшно всем надоел, - сказал мне редактор двадцать лет назад.

Тогда тоже праздновали его юбилей и тоже переглядывались: ну сколько ж можно, ну опять это «я люблю тебя жизнь», новое же время, новые песни должны быть, невозможно же уже слушать.

И все эти двадцать, а может и все тридцать (сорок, пятьдесят?) лет мы ждем, когда придет кто-то, кто его сметет. А этот кто-то никак не приходит. Точнее, приходит каждый год, но как турист к египетским пирамидам. Задирает голову, смотрит, чешет в затылке, фотографируется на фоне и уезжает домой рассказывать родным и знакомым, какую махину видел, вот - даже фотка есть (подробности)