СЕГОДНЯ 07:05 2018-08-31T13:45:08+03:00

Подводим итоги и вспоминаем вместе с Михаилом Антоновым и Александрой Кочневой, что произошло в июне, июле и августе

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Главные темы:

- Вспоминаем Иосифа Кобзона.

- Как я провел это лето.

- Где грибы? Это лето было совсем не грибным и осень будет начинаться примерно также, если мы говорим о Москве и Подмосковье.

- Юмористка Елена Степаненко в рамках бракоразводного процесса и раздела имущества с Евгением Петросяном претендует на раритетные оккультные книги, сообщил ТАСС адвокат артиста Сергей Жорин. «В рамках бракоразводного процесса для Степаненко по каким-то причинам принципиально оставить у себя целый ряд древних оккультных книг, среди которых книга Ганса Фреймарка 1910 года выпуска "Оккультизм и сексуальность"», — завил Жорин.

- Школьная еда. Что едят дети в России и других странах. Что лучше - давать завтрак с собой или питаться в столовой?

- В 2018-м Саратовскую область посетило более 800 тысяч туристов. В топ-5 курортов с минеральными водами этим летом вошел Горячий Ключ. В пятерку самых популярных у туристов малых городов вошел Байкальск. А какой российский город вы открыли для себя?

- В коридорах власти.

- Треть россиян получает удовольствие от работы.

- Обзор прессы.

- Выбираем лучшие места в самолете и в поезде.

- Новости спорта.