Впервые в истории в групповом этапе Лиги Европы сыграет клуб из Люксембурга

СЕГОДНЯ 22:50 2018-08-30T22:54:11+03:00

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Нынешней осенью на групповом этапе Лиги Европы случится своеобразное историческое событие. Впервые шесть поединков осенней стадии турнира отыграет клуб из скромного государства Люксембург. Команда "Дюделанж" смогла в ответном матче раунда плей-офф квалификации пройдти "ЧФР" из города Клуж-Напока.

"Дюделанж" одержал победу со счетом 3:2 в гостях в Румынии и уверенно прошел дальше. В первом поединке они выиграли у себя дома со счетом 2:0. В составе чемпиона Люксембурга отличились Данель Синани (51, 54) и Давид Тюрпель (54, 78). Авторами голов у хозяев стали Робер Тамбе (85) и Бийель Омрани (88).

"Дюделанж" стал первой командой из Люксембурга, которая сыграет в групповом этапе Лиги Европы. В осенней стадии турнира до него из этой страны был лишь один клуб. В Кубке УЕФА в сезоне 1995/1996 годов выступала команда "Авенир". Тогда команда смогла пройти в основной раунд соревнований благодаря счастливому случаю. За шведский "Эребру", который победил их по сумме двух игр, выступал незаявленный футболист. И "Авенир" прошел дальше. Итогом выступений в 1/32 финала соревнований тогда, правда, стало поражение по сумме двух матчей от французского "Ланса" со счетом 0:13.

Что же касается "Дюделанжа", то он начал свои выступления в еврокубках месяц назад с предварительного раунда Лиги Чемпионов. Уступив венгерскому "Види" со счетом 2:3, они вышли в Лигу Европы. Дальше они одержали победу над клубом "Дрита" из Косово 3:2. Потом расправились с бывшим клубом Станислава Черчесова, варшавской "Легией", со счетом 4:3 по сумме двух игр. Ну а потом обыграли "ЧФР", став первой в истории командой из Люксембурга, которая пробилась в групповой этап Лиги Европы.

Своего соперника "Дюделанж" узнает завтра, когда пройдет жеребьевка. Она начнется в 14:00 по московскому времени в швейцарском Ньоне.