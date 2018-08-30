Впервые в истории в групповом этапе Лиги Европы сыграет клуб из Люксембурга
Нынешней осенью на групповом этапе Лиги Европы случится своеобразное историческое событие. Впервые шесть поединков осенней стадии турнира отыграет клуб из скромного государства Люксембург. Команда "Дюделанж" смогла в ответном матче раунда плей-офф квалификации пройдти "ЧФР" из города Клуж-Напока.
"Дюделанж" одержал победу со счетом 3:2 в гостях в Румынии и уверенно прошел дальше. В первом поединке они выиграли у себя дома со счетом 2:0. В составе чемпиона Люксембурга отличились Данель Синани (51, 54) и Давид Тюрпель (54, 78). Авторами голов у хозяев стали Робер Тамбе (85) и Бийель Омрани (88).
"Дюделанж" стал первой командой из Люксембурга, которая сыграет в групповом этапе Лиги Европы. В осенней стадии турнира до него из этой страны был лишь один клуб. В Кубке УЕФА в сезоне 1995/1996 годов выступала команда "Авенир". Тогда команда смогла пройти в основной раунд соревнований благодаря счастливому случаю. За шведский "Эребру", который победил их по сумме двух игр, выступал незаявленный футболист. И "Авенир" прошел дальше. Итогом выступений в 1/32 финала соревнований тогда, правда, стало поражение по сумме двух матчей от французского "Ланса" со счетом 0:13.
Что же касается "Дюделанжа", то он начал свои выступления в еврокубках месяц назад с предварительного раунда Лиги Чемпионов. Уступив венгерскому "Види" со счетом 2:3, они вышли в Лигу Европы. Дальше они одержали победу над клубом "Дрита" из Косово 3:2. Потом расправились с бывшим клубом Станислава Черчесова, варшавской "Легией", со счетом 4:3 по сумме двух игр. Ну а потом обыграли "ЧФР", став первой в истории командой из Люксембурга, которая пробилась в групповой этап Лиги Европы.
Своего соперника "Дюделанж" узнает завтра, когда пройдет жеребьевка. Она начнется в 14:00 по московскому времени в швейцарском Ньоне.