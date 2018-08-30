Студенты РГАУ-МСХА завоевали две медали на фестивале «Сады и люди»

СЕГОДНЯ 23:15 2018-08-30T23:20:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Одним из самых ярких событий уходящего лета стал фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди», который прошел в Москве на ВДНХ с 16 по 26 августа. Именитые ландшафтные дизайнеры наряду с начинающими авторами воплотили свои идеи, создав красивейшие уголки рукотворной природы. Сотрудники и студенты Тимирязевской академии показали на фестивале «Сады и люди» сразу несколько интересных творческих проектов. Их работы высоко оценило конкурсное жюри: в номинации «Сады начинающих» тимирязевцы завоевали сразу две медали.

Проект студенток Тамары Гагкоевой и Марии Мухиной «Сад под ногами» удостоился серебряной медали. Девушки разработали его под руководством заведующего кафедрой ландшафтной архитектуры Александра Довганюка. Начинающие дизайнеры придумали инновационную конструкцию для отдыха, состоящую из разноуровневых секций, Там есть все, что нужно для активного времяпрепровождения: натянута сеть, подвешены качели и канат. Во время фестиваля все желающие могли попытать свои силы на спортивной конструкции и забраться на самую верхнюю точку модели.

Проект студенток Тамары Гагкоевой и Марии Мухиной «Сад под ногами» удостоился серебряной медали. Фото: timacad.ru

Начинающие дизайнеры разработали инновационную конструкцию для отдыха, состоящую из разноуровневых секций, Фото: timacad.ru

Проект «Сад мыльных пузырей» Дарьи Копрановой, Марии Горейко, Дарьи Заборовской и Александры Аверченковой получил бронзовую медаль. Группа работала под руководством ассистента кафедры Ольги Скабелкиной. В этой же номинации Тимирязевская академия представляла еще один проект - сад «Парение».

Старший преподаватель кафедры ландшафтной архитектуры Наталия Черных посвятила свою работу популярной среди жителей мегаполиса теме сити-фермерства. Ее проект называется «Огород в городе». Посетители фестиваля смогли наглядно наблюдать, как в городских условиях можно устроить собственное фермерское хозяйство и выращивать овощи и зелень в «каменных джунглях».

Проект «Сад мыльных пузырей» получил бронзовую медаль. Фото: timacad.ru

В течение трех дней на площадке тимирязевцев проводил экскурсии научный сотрудник Русского Музея из Санкт-Петербурга, куратор Красного сада Петра Великого Виктор Мельников