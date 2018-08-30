Земклуника и ежемалина: Какие необычные сорта можно купить на рассаду в Тимирязевской академии

СЕГОДНЯ 23:45 2018-08-30T23:46:10+03:00

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С началом осени хлопот у дачников прибавляется: помимо сбора урожая нужно приготовить рассаду и успеть высадить ее. Промедлишь – и растения элементарно не успеют укорениться в почве. Все, что нужно для посадок, можно найти в учебно-научном производственном комплексе Тимирязевской академии.

Опытные садоводы знают: рассада в Тимирязевке – со знаком качества, поэтому приезжают сюда каждый год. Жалобы на то, что садовые рынки Москвы переполнены некачественным посадочным материалом, звучат постоянно. Только купил рассаду – и она гибнет уже через несколько дней. Тимирязевская рассада адаптирована к климатическим условиям нечерноземной зоны России, в том числе московского региона, и ни обмана, ни подделки здесь не бывает.

Тимирязевская академия может похвастаться самой большой в регионе коллекцией сортов садовой земляники, в основном отечественных. Есть здесь и необычные сорта и гибриды. В этом дачном сезоне у покупателей популярна рассада гибридов земляники и клубники – земклуника, ежевики и малины – ежемалина, крыжовника и смородины – йошта. Все они обладают повышенной устойчивостью к вредителям и болезням. Йошта отличается высокими размерами куста, прочными ветвями и быстрым ростом. Ежемалина – растение с ползучими ветвями длиной до пяти метров и крупными ягодами до 15 граммов. Земклуника тоже может похвастаться крупными ягодками, отличным вкусом и насыщенным ароматом.

Тимирязевская рассада адаптирована к климатическим условиям нечерноземной зоны России, в том числе московского региона. Фото: timacad.ru

В учебно-научном производственном комплексе Тимирязевской академии можно купить сотни сортов плодовых деревьев и кустарников, ягодных культур, а также хвойные и многолетние декоративные растения. Тимирязевские яблони и смородина, груши и сливы, вишни и абрикос отличаются прекрасным вкусом и ароматом. Растения в Тимирязевке продаются в контейнерах, то есть с закрытой корневой системой. Это позволяет их пересаживать, не травмируя корни, с ранней весны до поздней осени.

Саженцы можно приобрести по следующим адресам:

Овощная опытная станция (ул. Пасечная, 5)

Мичуринский сад (Верхняя аллея, 5а)

Лаборатория плодоводства (ул. Пасечная, 4а)

Лаборатория защиты растений (ул. Прянишникова, 5)