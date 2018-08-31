2018-08-31T01:16:34+03:00
Экономика

Увольнять? Не увольнять?: эксперты спорят, можно ли с помощью УК урегулировать рынок труда

Как будут работать предложенные президентом изменения пенсионного законодательства
Александра КОЗЛОВА
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В телеобращении президента предложено сохранить нынешний срок выхода на пенсию - 55 лет женщинам и 60 мужчинам - для коренных народов Севера.В телеобращении президента предложено сохранить нынешний срок выхода на пенсию - 55 лет женщинам и 60 мужчинам - для коренных народов Севера.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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29 августа Владимир Путин в телеобращении к гражданам внес ряд предложений к готовящемуся пенсионному законопроекту. В частности, сделать возраст выхода на пенсию для женщин не 63 года, а 60 лет. Многодетным матерям предоставить право выходить на пенсию досрочно. Сохранить прежние льготы для сотрудников вредных производств. И еще несколько важных нововведений, которые «Комсомолка» обсудила с экспертами.

ЭКОНОМИКУ СПАСУТ НОВЫЕ ЛЮДИ

Женщины с тремя детьми смогут выйти на пенсию на три года раньше нового срока - в 57 лет, с четырьмя - в 56. А вот женщин, у которых пять и более детей, изменения не коснутся вообще. Они будут выходить на пенсию как сейчас - в 50 лет. Демографы оценили это особое внимание к многодетным.

- Основной вопрос в повышении пенсионного возраста не нехватка денег в Пенсионном фонде. А демографические проблемы. И связаны они не с войной и даже не со страшными девяностыми, а с низкой рождаемостью, - говорит Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития. - Нам надо резко повышать рождаемость. Это решит и пенсионный, и другие вопросы. В этом плане особые условия для многодетных семей - это абсолютно правильно. Ведь многодетные семьи, рожая троих и более детей, кормят и будут через 20 лет кормить и пенсионеров, и страну.

Похожая льгота о досрочном выходе на пенсию ждет и пенсионеров-новичков. В ближайшие 2 года россияне, выходя на пенсию с учетом нового пенсионного возраста, смогут сделать это на полгода раньше. К примеру, если человек должен был выйти на пенсию по новым правилам в январе 2020 г., он сможет сделать это в июле 2019 г.

- Уведомительный период повышения пенсионного возраста у нас получился очень краткий, - говорит Юрий Горлин, замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. - Я имею в виду срок, который проходит между моментом, когда объявляется о решении, и моментом, когда оно вступает в силу. Если посмотреть на опыт других стран, то средняя продолжительность этого периода - 9 лет. У нас, по сути, полгода. Для тех, кто попадает под эту реформу первыми, - это, конечно, большая неожиданность. И возможность уйти на пенсию на шесть месяцев раньше - это все-таки важное послабление.

СОКРАТИТЬ ИЛИ СЕСТЬ

Пенсионер ли человек в 60 - 65 лет или нет, работодателю не важно - уже после 50 лет трудоустроиться крайне сложно. Нередко пожилых работников просто выпихивают, освобождая место молодым. И если раньше это называлось «на пенсию», то теперь будет - «на улицу». В связи с этим президент предложил ужесточить ответственность работодателя за необоснованное увольнение сотрудника предпенсионного возраста - вплоть до уголовного преследования. Одновременно был и четко определен этот самый предпенсионный возраст - начинается за 5 лет до пенсии. Идея сразу же вызвала массу споров.

- Предпенсионный возраст нужно расширить до 10 лет, - заявил в эфире Радио «КП» (97,2 FM) Сергей Марков, директор Института политических исследований. - И, конечно, ответственность не должна быть уголовной. Сверхтяжесть наказания - она от бессилия. Должна быть системная работа с работодателями. Это может быть, например, снижение социальных выплат для тех, кто берет на работу возрастных сотрудников.

Действовать не кнутом, а пряником предлагают и знатоки рынка труда.

- Принятие решения о дополнительной законодательной «защите» любой категории граждан ставит ее в тяжелейшую ситуацию на рынке труда. Работодатели крайне неохотно берут их на работу, - говорит Андрей Захаров, президент портала Superjob.ru. - Сейчас, например, дополнительной законодательной защитой пользуются беременные женщины. Уволить беременную невозможно ни при каких условиях. Результат? При малейшей возможности не брать на работу беременную - не берут. А вдруг что? При такой «защите», гарантирую, 99,9% людей предпенсионного возраста, потерявшие работу по разным причинам, новую не найдут никогда, даже будучи суперспецами, востребованными рынком.

ИЗМЕНЕНИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ?

Президент внес предложения, но дискуссия продолжается. Возможно ли, что в окончательной редакции в законопроект внесут еще какие-то смягчающие поправки?

Большинство экспертов согласны с президентом - резервы исчерпаны, источников дополнительного пополнения Пенсионного фонда в нынешних условиях не предвидится.

- Повышение пенсионного возраста должно состояться, альтернатив нет, - уверен экономист Сергей Хестанов. - Для двух работников содержать одного пенсионера тяжело, и с этим нужно что-то делать. Если мы задумаем ничего не менять и содержать пенсионеров только за счет доходов от нефти и газа, то в течение года-двух эти доходы будут потрачены. У нас не настолько большие резервы. А пенсионеров - около трети населения. И когда деньги закончатся, проблему все равно нужно будет решать.

По мнению же другого экономиста, Александра Бузгалина, окончательно вопрос еще не закрыт.

- Некоторые минимальные шаги предложены. На мой взгляд, это шаги недостаточные. Скорее всего, диалог будет продолжаться, я бы сказал даже, дискуссия, и жесткая дискуссия. Во всяком случае, со стороны независимых профсоюзов, - подчеркнул он.

КСТАТИ

Во сколько обойдется смягчение

Повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет вместо первоначального варианта 63 года обойдется бюджету в лишние 3,6 трлн. руб. - дополнительные расходы образуются по окончании переходного периода, то есть с 2029 по 2034 год. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, смягчение затронет 2,4 млн. российских женщин.

Предложение уйти на отдых на полгода раньше срока гражданам, отправляющимся на пенсию в 2019 и 2020 году, обойдется еще в 490 млрд. рублей. Эти расходы бюджет понесет в течение ближайших 6 лет.

Надбавки 25% для «деревенских» пенсионеров в правительстве оценили в 117 млрд. руб. Рассчитывать на нее смогут только работники с 30 годами сельского стажа.

Увеличение пособий по безработице для тех, кого сократили в предпенсионном возрасте, - в 31 млрд. И еще 30 млрд. уйдут на разнообразные программы переквалификации для них же.

Досрочный выход на пенсию многодетных матерей - еще 29 млрд. рублей. И, наконец, сохранение льгот народам Севера - меньше миллиарда.

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