Бабник? Иди лечись!

СЕГОДНЯ 01:56 2018-08-31T01:57:59+03:00

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), присмотревшись к сексуальной зависимости - к обсессивно-компульсивному сексуальному поведению, выражаясь более научно, объявила его психическим расстройством. И внесла в свой каталог заболеваний. Оно официально войдет в новое издание «Международной классификации болезней» (ICD-11) под номером 6C72.

Американцы, кстати, озаботились экстремально похотливым поведением еще раньше. Они внесли его в свое «Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам» 8 лет назад. А теперь и весь мир последовал примеру США. Надо полагать, что и наш Минздрав не останется в стороне.

Отныне, если мужчины домогаются направо-налево, ведут беспорядочную половую жизнь, то они отнюдь не кобели. А хворают. Равно как, впрочем, и женщины невоздержанного поведения. Не будем вспоминать имеющееся на их счет определение.

У медиков есть и более точные критерии отбора «больных». По их понятиям, в больных сексуальной зависимостью следует без колебаний записать человека, которого на протяжении как минимум полугода одолевают то интенсивные сексуальные фантазии, то порывы.

Зависимые, как правило, с трудом их контролируют. Часто уступают зову плоти. Следуют ему, игнорируя опасность физического и эмоционального вреда.

Тем, кому может показаться, что болеть обсессивно-компульсивным сексуальным расстройством очень даже приятно, медики разъясняют: пациенты мучаются и страдают от содеянного. Интимная близость их изнуряет. И большого удовольствия от нее они не получают.

Сексуально зависимым, например, посчитал себя актер Кевин Спейси. Он даже обратился в элитную клинику Meadows, расположенную в штате Аризона. Принимал там процедуры вместе со своим коллегой - актером, продюсером и режиссером Харви Вайнштейном. Обоих, как известно, обвинили в сексуальных домогательствах - в харасменте, как это безобразие называют на Западе.

Мнения специалистов по поводу инициативы ВОЗ разделились.

- Это подарок сексуальным маньякам, - уверяет Аллен Франсес, почетный профессор Университета Дьюка. Он опасается, что на диагноз, поставленный в соответствии с внесенными медиками дополнениями, начнут ссылаться адвокаты. И требовать освободить от ответственности злостных харасментщиков. Или даже насильников. Как их судить, если они больные? Лечить надо.

- Включение сексуальной зависимости в каталог заболеваний ВОЗ отнюдь не означает, что это можно будет использовать в качестве оправдания преступного поведения, - успокаивает Джеффри Рид, эксперт ВОЗ. - Сексуальные домогательства, надругательства или изнасилования по-прежнему будут относиться к области уголовного права и служить основанием для привлечения к судебной ответственности.

Многие вообще сомневаются, что сексуальную зависимость стоило причислять к недугам. Скорее - к порокам. Однако, как уверяет известный американский нарколог Джон О`Нейлл, это и в самом деле болезнь. У страдающих ею перестраивается мозг. Человек не может чувствовать себя нормально, пока не получит «дозу секса».

Болезненные пристрастия, по словам доктора, бывают самые разнообразные: начиная от навязчивой тяги к порнографии и мастурбации до непреодолимого желания какого-нибудь рискованного соития - в лифте, такси, на кладбище, в самолете. Или за деньги.

По данным специалистов клиники Meadows, сексуальной зависимостью страдают примерно 5 процентов людей. Как мужчин, так и женщин. А это в общей сложности более 300 миллионов человек по всему миру. Почти у половины - исключительно на почве их заболевания - возникают проблемы в семейной жизни. У трети - на работе.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

7 симптомов острой сексуальной зависимости

1. Вы чувствуете, что не контролируете свое поведение.

2. Понимаете, что, удовлетворяя свою страсть, можете натворить много глупостей.

3. Хотите избавиться от пагубной привычки, но не можете.

4. Чтобы получить удовольствие, вам надо все больше и больше секса.

5. На поиски сексуальных партнерш или партнеров вы тратите все больше и больше времени.

6. В жертву сексу вы приносите другие важные аспекты своей жизни.

7. Секс вы воспринимаете лишь как способ поднять себе настроение.

Чтобы считать себя больным, надо обнаружить у себя все семь симптомов. А иначе вы симулянт.