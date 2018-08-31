2018-08-31T02:00:45+03:00
Экономика

РЖД затевают очередную стройку века

Путейцы хотят проложить еще один 15-километровый железнодорожный тоннель на БАМе, но грузов для него не предвидится
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
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Северомуйский тоннель строили больше четверти века (фото сделано в 1978 году) и открыли только в начале 2000-х. Фото: Виктор РУДЬКО/ТАСССеверомуйский тоннель строили больше четверти века (фото сделано в 1978 году) и открыли только в начале 2000-х. Фото: Виктор РУДЬКО/ТАСС
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Железнодорожное ведомство планирует построить на БАМе второй Северомуйский тоннель. Ныне действующий - однопутный. Поезда ходят с востока на запад и с запада на восток, пропуская друг друга. Технические детали нового строительства пока не оглашаются, но, очевидно - новый путь будет пробит параллельно прежнему. Его протяженность составит 15 км, а стоимость (опять же неофициально) оценивается в 100 млрд. руб.

Первый тоннель пробивали целую четверть века. Половина этого времени пришлась на последние, самые трудные 500 метров сложной породы. Наконец пробили - уже в 2003-м. Очевидно, это было делом принципа, а не экономической целесообразности. Сейчас, по словам самого главы РЖД Белозерова, по тоннелю ходит всего 16 пар поездов в сутки - восемь в одну сторону и столько же обратно. Это около 24 млн. тонн в год. Новый тоннель увеличит пропускную способность до 100 млн. тонн в год. Но нужна ли она?

- В этих местах крайне тяжелые горно-геологические условия, - сказал «КП» директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. - Горы дышат и ходят - это вообще был инженерный подвиг, то что построили первый тоннель. Но было понятно, зачем это нужно. Это был защищенный дублер Транссибирской магистрали - на случай обострения отношений с Китаем. Второй тоннель имел бы смысл, если бы действующие дороги не справлялись с потоком грузов. Но этого нет и не предвидится. Трансевразийские грузы идут мимо России, а даже если пойдут по нашей территории, оптимальнее модернизировать Транссиб. Так что этот очередной мегапроект похож на попытку зарыть огромные деньги, точнее, их освоить. Как и еще один мегапроект - сахалинский мост. Такое ощущение, что после Крымского моста у кого-то закружилась то ли голова, то ли кошелек.

Впрочем, вполне возможно, что в РЖД и не рассчитывают на выделение громадных денег на строительство. Будут рады и маленькой доле на ТЭО.

- Обычно разработка проектов составляет до 10% от стоимости самого строительства, - говорит Делягин. - Это тоже бешеные деньги. Многие проекты только для того и разрабатываются, чтобы загрузить проектировщиков. Заранее зная, что в реальности строительства не будет.

Особенно странно такие проекты смотрятся на фоне разговоров о нехватке денег для пенсионеров.

- У этих людей для пенсионеров денег нет, а закапывать их в тоннели - деньги есть, - продолжил Делягин.

По его словам, предлагать такие проекты в нынешней экономической обстановке - большая ошибка.

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