Будильника звон заменил Родион
Казалось бы, на Первом канале давно закрыта тема утреннего эфира - всем хорошо знакомое «Доброе утро» уступать свое место никому не собирается. Однако канал решил вспомнить и о лежебоках, которым трудно продрать глаза до девяти часов, - теперь они, проснувшись и выбрав первую кнопку, увидят проект «Сегодня. День начинается». Нам обещают шоу в формате лайфстайл, в котором упор сделан на конкретную дату, всегда с чем-то (или кем-то) связанную. Стартовый выпуск, который выйдет 3 сентября, по понятным причинам будет посвящен началу учебного года.
Обязательная часть программы - пять полезных советов. Например, 6 сентября, когда отмечается День полетов над Землей, зрители узнают о самых эффективных способах преодолеть аэрофобию. Что касается всегда востребованных гороскопов, то здесь в бой будут брошены лучшие силы - в первых выпусках с астропрогнозами нас будет знакомить звезда шоу «Давай поженимся» Василиса Володина.
Родион Газманов и Ирина Пудова попробуют сделать утро менее грустным. Фото: facebook.com
Вести программу будут Родион Газманов и Ирина Пудова. Родион телеаудитории хорошо известен - он не только является сыном Олега Газманова и исполнителем бессмертного хита «Люси», но и участником проектов «Голос» и «Точь-в-точь». Что касается его напарницы, то Пудова - тележурналистка с солидным послужным списком, имеющая опыт работы в утреннем эфире на канале «Звезда».
«Сегодня. День начинается». С 3 сентября по будням, 9.15, Первый.