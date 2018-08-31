2018-08-31T02:05:40+03:00
Телевизор

Будильника звон заменил Родион

Родион Газманов стал ведущим утреннего шоу для тех, кто встает не раньше девяти
Глеб ГУБАРЕВ
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Родион Газманов стал ведущим утреннего шоу для тех, кто встает не раньше девятиРодион Газманов стал ведущим утреннего шоу для тех, кто встает не раньше девятиФото: Руслан РОЩУПКИН
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Казалось бы, на Первом канале давно закрыта тема утреннего эфира - всем хорошо знакомое «Доброе утро» уступать свое место никому не собирается. Однако канал решил вспомнить и о лежебоках, которым трудно продрать глаза до девяти часов, - теперь они, проснувшись и выбрав первую кнопку, увидят проект «Сегодня. День начинается». Нам обещают шоу в формате лайфстайл, в котором упор сделан на конкретную дату, всегда с чем-то (или кем-то) связанную. Стартовый выпуск, который выйдет 3 сентября, по понятным причинам будет посвящен началу учебного года.

Обязательная часть программы - пять полезных советов. Например, 6 сентября, когда отмечается День полетов над Землей, зрители узнают о самых эффективных способах преодолеть аэрофобию. Что касается всегда востребованных гороскопов, то здесь в бой будут брошены лучшие силы - в первых выпусках с астропрогнозами нас будет знакомить звезда шоу «Давай поженимся» Василиса Володина.

Родион Газманов и Ирина Пудова попробуют сделать утро менее грустным. Фото: facebook.com

Родион Газманов и Ирина Пудова попробуют сделать утро менее грустным. Фото: facebook.com

Вести программу будут Родион Газманов и Ирина Пудова. Родион телеаудитории хорошо известен - он не только является сыном Олега Газманова и исполнителем бессмертного хита «Люси», но и участником проектов «Голос» и «Точь-в-точь». Что касается его напарницы, то Пудова - тележурналистка с солидным послужным списком, имеющая опыт работы в утреннем эфире на канале «Звезда».

«Сегодня. День начинается». С 3 сентября по будням, 9.15, Первый.

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