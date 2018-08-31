2018-08-31T09:59:38+03:00
Политика

"Путин надежный и сильный": как Ельцин рассказал Клинтону о будущем преемнике

Американцы рассекретили стенограммы переговоров президентов России и США
Ася ХОВАНСКАЯЮлия ДИВЕЕВА
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Библиотека Клинтона опубликовала на своем сайте расшифровки телефонных бесед глав США и РФБиблиотека Клинтона опубликовала на своем сайте расшифровки телефонных бесед глав США и РФФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Библиотека Билла Клинтона обнародовала свыше тысячи архивных документов об отношениях России и США в 1990-е годы. Среди них есть и скриншоты отрывков стенограмм переговоров Бориса Ельцина и Билла Клинтона, где речь шла о будущем преемнике российского лидера.

О кандидатуре Владимира Путина в качестве своего преемника на посту президента России Борис Ельцин лично сообщил своему американскому коллеге в 1999 году. Он охарактеризовал Путина как человека надежного и обстоятельного.

Приводим доступные фрагменты стенограммы полностью:

8 сентября 1999 года:

Ельцин:

- Вскоре, в ближайшие дни, вы встретитесь с Путиным. Пока же я хотел бы рассказать вам о нем, чтобы вы знали, какой он человек. У меня заняло много времени, чтобы подумать, кто мог бы стать президентом России в 2000 году. К сожалению, на тот момент я не смог найти кого-либо из действующих кандидатов. В итоге я наткнулся на него, это Путин, изучил его биографию, его интересы, его окружение и так далее. Я выяснил, что это надежный человек, который хорошо разбирается в том, что находится в его сфере ответственности. В то же время он обстоятельный и сильный, очень общительный. Он может легко установить хорошие отношения и контакты с людьми, которые являются его партнерами. Я уверен, что вы увидите в нем очень высококвалифицированного партнера. Я глубоко убежден, что его поддержат как кандидата в 2000 году.

В другом телефонном разговоре с Клинтоном, который состоялся за полтора месяца до ухода Ельцина, он отметил, что уверен в победе Путина на президентских выборах. Клинтон к тому времени уже успел пообщаться с Путиным, исполнявшим обязанности премьер-министра, на саммите АТЭС в Окленде. Президент США отметил ум главы российского правительства.

19 ноября 1999 года:

Клинтон:

- Кто победит на выборах?

Ельцин:

- Конечно, Путин. Он будет преемником. Он демократ и знает Запад.

Клинтон:

- Он очень умен.

Ельцин:

- Он сильный. У него есть внутренний стержень. Он силен внутренне. И я сделаю все возможное для его победы - конечно, законным путем. И он победит. Вы будете вести дела вместе. Он продолжит линию Ельцина, ориентированную на демократию и расширение контактов России. У него есть энергия и мозги, чтобы добиться успехов.

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