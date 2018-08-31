2018-08-31T13:09:06+03:00
Экономические форумы в России в 2018 году

Владимир Путин проведет на ВЭФ полноформатные переговоры с Председателем КНР

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11-13 сентября
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Фото предоставлено фондом РосконгрессФото предоставлено фондом Росконгресс
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В Москве состоялась встреча советника Президента РФ, ответственного секретаря Организационного комитета Восточного экономического форума Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в России Ли Хуэем.

Основной акцент был сделан на участии официальной делегации КНР во главе с Председателем КНР Си Цзиньпином в IV Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 11–13 сентября. На встрече также обсуждались вопросы организации мероприятия с участием глав регионов России и губернаторов китайских провинций – таких, как Хэйлунцзян, Гуандун, Сычуань, Шаньдун, Чжэцзян, Цзянсу, Цзилинь, Ляонин, Внутренняя Монголия.

Всего в Форуме примут участие около 600 представителей КНР, в том числе губернаторы провинций, официальные лица, руководители государственных корпораций, представители бизнес-сообщества. Делегация КНР на ВЭФ-2018 будет самой представительной и многочисленной.

«Не сомневаюсь, что визит Председателя КНР во Владивосток станет важной вехой в развитии отношений между Россией и Китаем. Мы, в свою очередь, сделаем все необходимое для обеспечения плодотворного и эффективного участия китайской делегации в ВЭФ-2018», – подчеркнул Антон Кобяков, подводя итоги встречи.

Как ранее сообщал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, это будет «полноформатный визит с очень богатой, обширной – и по содержанию, и по набору мероприятий – программой».

Оператором ВЭФ является Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

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