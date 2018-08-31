«Путешествовала и толстела»: Звезда сериала «Сладкая жизнь» рассказала о феноменальном похудании

СЕГОДНЯ 13:33 2018-08-31T13:45:29+03:00

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Мария Шумакова стала известной после того, как сыграла примерную жену Наташу, «пышку», которой изменяет муж в сериале «Сладкая жизнь». Чуть позже актриса признавалась, что режиссер для роли потребовал набрать лишние 10 кг, а Мария так постаралась, что «наела» 12, став упитанной девушкой 48-го размера. Перед съемками второй части сериала Шумакова, напротив, скинула 15 кг и так увлеклась, что еще через три месяца сбросила еще 8 кг. Сейчас звезда сериалов – образец стройности. И на днях, она раскрыла секрет не только как похудеть, но и сохранить полученный результат.

«Мне очень часто спрашивают о том, как я похудела после первого сезона «Сладкой жизни», — говорит Мария. — После съёмок три месяца подряд я занималась бикрам-йогой и следила за питанием. Все просто: ничего мучного, жареного, сладкого (только фрукты). Я с самого детства расположена к лишнему весу. Я очень люблю свою семью, но меня, как младшего ребёнка, баловали, отказа я ни в чем не получала, а потому сладкое ела на завтрак, обед и ужин. Недавно я поняла, что это даже здорово, что мой организм не даёт мне расслабиться и все время держит в тонусе. Но конечно, в путешествиях сложно себе отказывать в мучном, сладком, жареном, а путешествую я много! После отпуска сразу появляются 3 килограмма.

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shumakova_masha Проснулась и поняла, что уже год не была на море

Звезда призналась, что в долгое время жила в уверенности, что если организм требует какой-то определенной еды, значит, ему это нужно. Но, актриса уверена, что вес приходит только тогда, когда начинаются излишки в питании.

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«Если сбавлять не надо, то бикрам-йога здорово помогает поддерживать вес. Насчёт давления и сердца: до занятий бикрам я страдала тахикардией (108 ударов в минуту), после регулярных практик снизилось до 95. Во время практики все нагрузки происходят только благодаря вашему телу, а потому и интенсивность вы выбираете сами», - добавила она.