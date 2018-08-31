Внучка российского олигарха сыграла свадьбу за $4,5 млн, чтобы вызвать ревность бывшего

СЕГОДНЯ 14:32 2018-08-31T15:05:51+03:00

Однако, счастье молодоженов продлилось чуть больше года Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И теперь она вновь с ним встречается

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«Чем старше детки, тем дороже игрушки!» - так можно переделать старую пословицу, глядя как роскошно живет внучка российского олигарха Валерия Когана – Ирина Беленова. Например, когда 19-летняя девушка захотела «свадьбу, которой неба было мало» дедушка – один из владельцев аэропорта «Домодедово» ее организовал. А поскольку внучка давно живет в Лондоне и ее избранник Дэниел Кенвэй – британец торжество решили провести в столице Туманного Альбиона в январе 2017 года. Поздравить молодоженов с началом семейной жизни тогда съехались самые яркие звезды как отечественной эстрады, так и зарубежного шоу-бизнеса.

Филипп КиркоровФото: Instagram.com

Для участия в торжестве в Лондон прибыли два частных самолета со знаменитостями. Роскошная вечеринка прошла в легендарном отеле The Landmark London. Среди гостей вечера можно было заметить Филиппа Киркорова, Антонио Бандераса, Мэрайю Кэри, Элтона Джона, Игоря Николаева, Игоря Гуляева, Александра Серова, Стаса Михайлова, Льва Лещенко, Владимира Винокура, Анну Нетребко и многих других. Только на гонорары артистам было потрачено 4,5 млн в долларах, не считая организации торжество.

Поздравить молодоженов с началом семейной жизни тогда съехались самые яркие звезды как отечественной эстрады, так и зарубежного шоу-бизнесаФото: Instagram.com

Однако, счастье молодоженов продлилось чуть больше года. На днях в своем инстаграме Ирина Беленова призналась, что организовала пышный праздник, чтобы отомстить своему бывшему парню. Об этом она рассказала в "сториз" "Инстаграма".

«Я вышла замуж только ради того, чтобы отомстить своему бывшему, с которым я теперь снова встречаюсь. В итоге план сработал» - заявила она.

Яна Чурикова и Антонио Бандерас

Такой широкий размах жизни поразил даже журналистов Daily mail, которые написали об Ирине Беленовой отдельный материал. Мол, ничего себе гуляют русские! Спасибо дедушке!

Напомним, Валерий Коган является одним из хозяев аэропорта Домодедово. По сообщениям СМИ, Коганам принадлежит самый дорогой особняк в знаменитом "бункере миллиардеров" в Майами — районе Indian Creek Island. О приобретении таинственным богатым русским роскошной резиденции сообщили даже местные СМИ, назвав цену сделки — 47 миллионов долларов за особняк и 21 миллион за прилегающую к нему территорию. Также семейство Коганов владеет большим количеством недвижимости в Израиле.