2018-08-31T15:05:51+03:00
Общество

Внучка российского олигарха сыграла свадьбу за $4,5 млн, чтобы вызвать ревность бывшего

И теперь она вновь с ним встречается
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Однако, счастье молодоженов продлилось чуть больше годаОднако, счастье молодоженов продлилось чуть больше годаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

«Чем старше детки, тем дороже игрушки!» - так можно переделать старую пословицу, глядя как роскошно живет внучка российского олигарха Валерия Когана – Ирина Беленова. Например, когда 19-летняя девушка захотела «свадьбу, которой неба было мало» дедушка – один из владельцев аэропорта «Домодедово» ее организовал. А поскольку внучка давно живет в Лондоне и ее избранник Дэниел Кенвэй – британец торжество решили провести в столице Туманного Альбиона в январе 2017 года. Поздравить молодоженов с началом семейной жизни тогда съехались самые яркие звезды как отечественной эстрады, так и зарубежного шоу-бизнеса.

Филипп Киркоров Фото: Instagram.com

Филипп КиркоровФото: Instagram.com

Для участия в торжестве в Лондон прибыли два частных самолета со знаменитостями. Роскошная вечеринка прошла в легендарном отеле The Landmark London. Среди гостей вечера можно было заметить Филиппа Киркорова, Антонио Бандераса, Мэрайю Кэри, Элтона Джона, Игоря Николаева, Игоря Гуляева, Александра Серова, Стаса Михайлова, Льва Лещенко, Владимира Винокура, Анну Нетребко и многих других. Только на гонорары артистам было потрачено 4,5 млн в долларах, не считая организации торжество.

Поздравить молодоженов с началом семейной жизни тогда съехались самые яркие звезды как отечественной эстрады, так и зарубежного шоу-бизнеса Фото: Instagram.com

Поздравить молодоженов с началом семейной жизни тогда съехались самые яркие звезды как отечественной эстрады, так и зарубежного шоу-бизнесаФото: Instagram.com

Однако, счастье молодоженов продлилось чуть больше года. На днях в своем инстаграме Ирина Беленова призналась, что организовала пышный праздник, чтобы отомстить своему бывшему парню. Об этом она рассказала в "сториз" "Инстаграма".

«Я вышла замуж только ради того, чтобы отомстить своему бывшему, с которым я теперь снова встречаюсь. В итоге план сработал» - заявила она.

Яна Чурикова и Антонио Бандерас

Яна Чурикова и Антонио Бандерас

Такой широкий размах жизни поразил даже журналистов Daily mail, которые написали об Ирине Беленовой отдельный материал. Мол, ничего себе гуляют русские! Спасибо дедушке!

Напомним, Валерий Коган является одним из хозяев аэропорта Домодедово. По сообщениям СМИ, Коганам принадлежит самый дорогой особняк в знаменитом "бункере миллиардеров" в Майами — районе Indian Creek Island. О приобретении таинственным богатым русским роскошной резиденции сообщили даже местные СМИ, назвав цену сделки — 47 миллионов долларов за особняк и 21 миллион за прилегающую к нему территорию. Также семейство Коганов владеет большим количеством недвижимости в Израиле.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Экспедиция "КП" по Волге: «Либерал» и «ватник» в лодке, не считая «хипстера»
Журналисты «Комсомолки» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов завершили рискованный поход на резиновой лодке по всей Волге - от истока до самого Каспийского моря. И подвели итог [фото]
Новости 24
Песков опроверг слова Олланда о якобы угрозах Путина в адрес Порошенко
Тереза Мэй станцевала со скаутами в Кении
На вокзале Амстердама мужчина напал с ножом на людей
«Уже шесть лет как через день ложусь в больницу»: Кикабидзе ответил на сообщения о своей госпитализации
Жеребьевка Лиги Европы: "Краснодар" попал в группу к Промесу и "Севилье"
Жеребьевка Лиги Европы: "Спартак" попал в группу к "Вильярреалу"
Жеребьевка Лиги Европы: "Зенит" попал в группу к "Бордо"
Во всех новостройках будут устанавливать интеллектуальные счетчики
Шойгу: появилась угроза конфликтов в Арктике
Патриарх Кирилл на встрече с Варфоломеем напомнил о самом важном для православного мира
Песков прокомментировал публикацию расшифровки телефонного разговора Ельцина и Клинтона
Песков: Путин может посетить похороны Кобзона
Роскомнадзор в 2018 году заблокировал 500 сайтов за распространение персональных данных
Госслужба Украины по лекарствам запретила французскую вакцину с маркировкой на русском языке
Южная Корея направит в КНДР спецпосланника для работы над саммитом
Роскомнадзор не планирует ограничивать доступ к «Яндекс.Видео»
Качество импортных продуктов ухудшилось в три раза
Умер Гэри Фридрих - один из создателей комиксов Marvel
Ученые нашли в Арктике «климатическую бомбу»
Трамп заявил, что разочаровался в Эрдогане
Медики создали сильный анальгетик, не вызывающий привыкание
Умер Валерий Знарок
Лето 2018 может стать одним из самых длинных в истории наблюдений за погодой
СК: версия о взрыве на борту упавшего под Смоленском самолета Качиньского не подтвердилась
Стала известна причина смерти Серея Таланова, актера из сериала «Глухарь»
Спецкомиссия назвала основную версию появления микротрещины на "Союзе"
Новейший российский корвет "Громкий" прибыл во Владивосток для прохождения испытаний
Центробанк отозвал лицензию у черкесского К2 Банка
МГУ возглавил рейтинг евразийских вузов по версии британского журнала Times Higher Education