2018-08-31T15:46:33+03:00
Звезды

Экс-участница «ДОМа-2» обвиняет Александра Серова в избиении

Артист поселил девушку в одной из своих квартир, а потом стал поднимать на нее руку
Ольга АНТОНОВА
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Сейчас Дарья живет у друзей. Девушка все время на связи с мамой, но в родную Одессу возвращаться пока не планируетСейчас Дарья живет у друзей. Девушка все время на связи с мамой, но в родную Одессу возвращаться пока не планируетФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Казалось бы, после серий скандалов с бывшими женами и внезапно появившимися в его жизни дочерями у Александра Серова должна надолго отпасть охота вновь идти не только под венец, но и в принципе, заводить серьезные отношения. Однако, как оказалось, вовсе нет. 64-летний исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» взял под свое покровительство бывшую участницу скандального телепроекта «Дом-2» Дарью Друзяк.

По словам привлекательной блондинки, в детстве она грезила большой сценой и, глядя на себя в зеркале, слушала песни Серова. И недавно девушке удалось заручиться поддержкой певца, который пообещал посодействовать ее карьере в шоу-бизнесе.

«Мне очень повезло. Всегда мечтала познакомиться с мэтром. Помню, как в детстве слушала его песни, стояла перед зеркалом и представляла себя на большой сцене. А когда поговорила с Александром Николаевичем и рассказала ему о своей нелегкой судьбе, артист решил помочь мне», — рассказала девушка журналистам «Мира реалити-шоу ''Дом-2''». По ее словам, Александр не только поделился с ней своим опытом и дал несколько советов, но даже приютил в одной из своих квартир. Причем, музыкант, якобы, сам предложил ей переехать. Однако, вскоре сказка закончилась. Известный певец стал поднимать на нее руку.

«В какой-то момент не сдержалась и устроила истерику, —призналась бывшая участница реалити-шоу в интервью «СтарХиту». — В итоге Серов поднял на меня руку. Больше не в силах терпеть такое отношение, сбежала от него, куда глаза глядят. Теперь не знаю, что делать. Но очень хочу, чтобы другие наивные девочки не велись на пустые обещания и не повторяли моих ошибок. Ничего хорошего из этого не будет».

Сейчас Дарья живет у друзей. Девушка все время на связи с мамой, но в родную Одессу возвращаться пока не планирует.

Напомним, что еще во время участия на шоу «ДОМ-2» Друзьяк обвиняли в свиданиях с богатыми зрелыми кавалерами за деньги. Однако Даша до сих пор отрицает подобные слухи. Напротив, девушка решила разоблачить настоящих, по ее мнению, куртизанок, рассказывая подробности темного прошлого других участниц телестройки.

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