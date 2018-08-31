2018-08-31T17:48:53+03:00
Наука

Хотите дожить до нового пенсионного возраста? Поднимайте тяжести

Геронтологи нашли связь между продолжительностью жизни и мышечной силой
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Чем тяжелее штанга, тем дольше жизнь? Не исключено.Чем тяжелее штанга, тем дольше жизнь? Не исключено.
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Американские ученые из Университета Мичигана (University of Michigan) советуют пожилым чаще напрягаться. А именно поднимать тяжести — жать, как выражаются «качки». Жать штангу, гири или гантели, укрепляя и наращивая тем самым силу мышц. Поскольку именно она - сила - залог активного долголетия. Точнее — его источник.

В исследовании под названием «Здоровье и пенсия» (Health and Retirement), которое мичиганцы провели под руководством Екатерины Духовни (Dr Kate Duchowny), приняли участие 8300 пожилых мужчин и женщин, возраст которых превышал 60 лет. Ученые замеряли у них силу рукопожатия. И почти — 46 процентов — «записали» в слабаки. В смысле мышечной силы. В прежние годы доля «немощных» в этой возрастной категории едва достигала 13 процентов.

Наглядный пример: вес взят. И пенсия тоже.

Наглядный пример: вес взят. И пенсия тоже.

Далее, как сообщили Daily Mail и Journal of Gerontology: Medical Sciences, выяснилось: у «слабаков» и сердечно-сосудистая система не сулит ничего хорошего — вот-вот придет в такую негодность, что только в инвалиды и можно будет податься. А «крепыши», что называется, подают надежды. Их шансы избежать преждевременной смерти, прожить не просто долго, но и в хорошей физической форме, в полтора раза выше.

Но и у ныне «немощных» не все еще потеряно. Начав укреплять себя, они тоже смогут рассчитывать на бодрое продолжение жизни.

- Силовые упражнение укрепляют сердце лучше аэробных — по крайней мере, не хуже, - говорит Духовни, - и приступить к ним никогда не поздно.

- Поддерживать мышечную силу всю жизнь — и особенно в более поздний ее период — чрезвычайно важно для долголетия, - добавляет исследовательница.

Начинать укреплять мышцы никогда не поздно...

Начинать укреплять мышцы никогда не поздно...

... и никому не противопоказано.

... и никому не противопоказано.

Кстати, чуть раньше британские ученые из Университета королевы Марии (Queen Mary University of London) и Оксфордского Университета (University of Oxford), сопоставив силу рукопожатия более 5 тысяч человек с результатами их обследования на томографе, пришли к выводу: у «крепышей» сердца, как правило, работают эффективнее, - прокачивают больше крови за каждое сокращение, чем сердца «слабаков». Что, по мнению, исследователей, снижается риск возникновения кардиологических недугов.

Британцы даже предложили выявлять посредством измерения силы рукопожатия людей, подверженных повышенному риску инфарктов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь. Но как-то вяло

Американские медики из университета Уинстон-Сейлем в Северной Кролине (Winston-Salem State University in North Carolina) посредством динамометров измерили силу рукопожатия у нескольких сотен молодых мужчин и женщин. Сравнили полученные результаты с теми, которые демонстрировали их «предки» в 1985 году. И оказалось, что нынешнее поколение заметно ослабло. У мужчин сила рукопожатия снизилась в среднем на 10 килограммов, у женщин - на 5.

Как полагают ученые, причина прогрессирующей немощности в том, что все меньше наших современников занимаются и физическим трудом. Не то, что предыдущее поколение. Среди работников преобладает «офисный планктон», которому нужны уже не сильные руки, а быстрые и ловкие пальцы.

Однако крепкое рукопожатие все еще в цене. Согласно исследованию, которое провел профессор Грег Стюарт (Professor Greg Stewart) из Университета Айовы (University of Iowa), работодатели охотнее принимают на службу соискателей с сильной хваткой. Считают, что такие более целеустремленные, чем «вялые». И решительнее при этом.

Теперь же, вспомнив о результатах, полученных учеными из Университета Мичигана, можно добавить: решительные и целеустремленные «крепыши» еще и здоровее будут к старости. До пенсионного возраста точно доживут.

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