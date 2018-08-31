Приходите к нам лечиться: В Тимирязевской академии отмечают День ветеринарного работника

СЕГОДНЯ 21:45 2018-08-31T21:55:05+03:00

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В России 31 августа отмечают День ветеринарного работника: сотрудники Тимирязевской академии имеют непосредственное отношение к этой благородной профессии. В нашей стране традиция чествовать ветеринаров появилась в 2011 году. Именно тогда патриарх Кирилл благословил считать день памяти святых Флора и Лавра (31 августа) церковным праздником ветеринаров. Эти святые издавна считались на Руси покровителями домашних животных и, в частности, лошадей. А в 2014 году праздник обрел и официальный статус - приказом министра сельского хозяйства РФ в календаре появился День ветеринарного работника.

Ветеринарная кафедра Тимирязевской академии считается старейшей в стране, ей исполнилось уже 153 года. К слову, именно это направление минувшим летом по итогам приемной кампании-2018 пользовалось большой популярностью у абитуриентов. Сегодня на кафедре работают 23 специалиста, которые не только преподают студентам, но и занимаются научной работой, исследуя методы профилактики и лечения болезней животных. Часть из них принимает четвероногих пациентов в ветеринарной клинике, открытой в 2002 году при Тимирязевской академии. Здесь занемогшие животные могут пройти диагностику, необходимые процедуры, получить рецепт на лекарство и хирургическую помощь. В ветклинику Тимирязевки приезжают хозяева домашних животных со всей столицы и даже из Подмосковья.

В этом году кафедра Тимирязевской академии отметит новоселье: ветеринары переезжают в новое просторное здание, полностью оборудованное для работы и исследований. На средства, выделенные руководством университета, было закуплено современное обучающее и диагностическое оборудование: учебные тренажеры, биохимический анализатор, УЗ-сканер с полным набором датчиков, эндохирургический комплекс с операционной стойкой, переносной цифровой рентген для ветеринарии, видеомикроскоп и многое другое.