Экс-глава «АвтоВАЗа» и «Роскосмоса» Игорь Комаров стал представителем президента в Приволжском федеральном округе

СЕГОДНЯ 16:12 2018-09-07T16:18:26+03:00

Комаров был президентом самого большого автозавода страны - «АвтоВАЗа», а ушел оттуда в космическую отрасль - став главой госкорпорации «Роскосмос» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Президент определился с кандидатурой своего полпреда в Приволжском федеральном округе. Место, оставшееся вакантным после назначения Михаила Бабича послом в Белоруссию, занял 54-летний Игорь Комаров.

Комаров - уроженец волжского городка Энгельс, что находится напротив Саратова. Экономист по образованию, он 10 лет проработал в банковской сфере, затем трудился замом гендиректора «Норильского никеля». В 2009 - 2013 годах Комаров был президентом самого большого автозавода страны - «АвтоВАЗа», а ушел оттуда в космическую отрасль - став главой госкорпорации «Роскосмос».

24 мая 2018 года Владимир Путин отправил Комарова в отставку с поста «главного по космосу» (на замену ему пришел бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин). А уже 11 июля Комарова назначили замминистра науки и высшего образования. Но пребывание в правительстве оказалось недолгим - теперь он отправится на Волгу.

- Приволжский округ - один из самых сложных регионов, там 6 национальных республик, - прокомментировал «КП» политолог Евгений Минченко. - Но Комарову досталось хорошее наследство от его предшественника Бабича. Бабич пригасил конфликты в округе, при нем там уже обновился губернаторский корпус.