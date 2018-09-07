Закрытие туроператора "Данко": клиенты смогут получить компенсации

СЕГОДНЯ 17:20 2018-09-07T17:27:58+03:00

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Проблемы на туристическом рынке продолжаются. В пятницу, 7 сентября, о прекращении деятельности объявил туроператор "Данко". Не крупный - за прошлый год отправил на отдых около 15 тысяч человек. Но с 20-летним опытом работы. Занимался как отдыхом в России, так и зарубежными поездками.

Сначала на сайте "Данко" появилась информация, что все туры начиная с 8 сентября аннулируются, а компания на месяц приостанавливает продажи. Формулировки подозрительно похожие на те, что были у "Натали Турс". В июле она тоже аннулировала туры и обещала возобновить продажи в октябре. А о прекращении деятельности официально не объявляла. В итоге несостоявшиеся отпускники два месяца были в подвешенном состоянии и не могли обратиться к страховщикам за компенсацией - для этого не было юридических оснований. Дождались, что Ростуризм своим решением исключил три юридических лица "Натали Турс" из Федерального реестра туроператоров.

В случае с "Данко" этого ждать не придётся. В тот же день, 7 сентября, было объявлено о закрытии туроператора "Данко". Фирма объявила, что всё-таки уходит с рынка, а не просто приостанавливает продажи. Так что дело за формальностью - Ростуризму остаётся подписать приказ об исключении "Данко" из реестра. Это и будет страховым случаем.

Туристы смогут обратиться за компенсацией стоимости путёвок в страховую компанию ERV. Там были оформлены финансовые гарантии "Данко" на 50 миллионов рублей. Хватит ли суммы на всех пострадавших, пока не ясно.