2018-09-01T09:01:53+03:00
Общество

Как зарегистрировать ИП?

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Если вы купили квартиру, то имеете право получить имущественный налоговый вычет по окончании года. Для этого вам нужно заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ), ее можно спросить в налоговой очно или на сайте ФНС России. Затем получаем справку из бухгалтерии по месту работы, подготавливаем копии документов, подтверждающих право на жильё, подготавливаем копии платёжных документов подтверждающих расходы при приобретении имущества. Если имущество в общей совместной собственности подготавливаем копию свидетельства о браке, письменное заявление (соглашение) о договорённости сторон-участников сделки о распределении размера имущественного налогового вычета между супругами. Затем подаем в налоговый орган по месту жительства заполненную налоговую декларацию с копиями документов, подтверждающих фактические расходы и право на получение вычета при приобретении имущества и ждем три месяца, после узнаем итоги и подаем заявление с банковскими реквизитами для получения денег.

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