ТАСС запустило новую версию сайта в свой 114 день рождения

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-01T08:32:59+03:00

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Вот уже 114 лет информационное агентство, созданное указом последнего императора России, передает новости по всему миру. С тех пор названия агентства неоднократно менялись – Санкт-Петербургское телеграфное агентство (СПТА 1904-1914 гг.), Петроградское телеграфное агентство (ПТА 1914-1918 гг.), Российское телеграфное агентство (РОСТА 1918-1925 гг.), Телеграфное агентство Союза ССР (ТАСС, 1925-1992 гг.), Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС 1992-2014 гг.), Информационное агентство России «ТАСС» (в настоящее время), но неизменными всегда оставались его авторитет и функции – главный источник информации о России для всего мира.

Сегодня ТАСС – это почти 2 тысячи сотрудников и самая большая из всех российских СМИ корсеть в России и за рубежом, а также новейшие цифровые технологии в передаче информации.

Свой день рождения агентство отметило запуском новой версии сайта tass.ru, которая открывает широкие возможности как для читателей, так и журналистов.

Сейчас уже трудно представить, что когда-то технологии подготовки и распространения новостей в ТАСС были совсем другими. О том, как все начиналось, рассказывает наша фотоподборка.

Советская Россия. Сотрудники "Окон сатиры РОСТА" Западного фронта. /Фотохроника TACC

Фоторепортеры в московском метро,1937 год. ФОТО ТАСС

Главный выпуск Телеграфного Агентства Советского Союза, 1933 год. Фотохроника ТАСС

В аппаратной ( телетайпной) ТАСС, 1933 г. Фотохроника ТАСС