Роналду больше не самый дорогой в мире, а Россию все любят. Как изменится футбол осенью 2018 года

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-31T23:47:45+03:00

«КП» рассказывает о том, что не будет больше прежним в главной игре мира

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На дворе - 1 сентября. И осенью 2018 года в футболе поменялось немало вещей, которые раньше казались незыблемыми. Роналду больше не в "Реале", самым дорогим игроком мира является даже не Месси, сборную России все любят, а Германия больше не самая крутая команда мира. "КП" рассказывает о том, с чем же теперь придется жить по-новому.

РОНАЛДУ БОЛЬШЕ НЕ ИГРАЕТ ЗА «РЕАЛ»

Криштиану Роналду теперь - футболист "Ювентуса".Фото: REUTERS

Долгие девять лет португалец Криштиану Роналду был настоящим символом мадридского «Реала». С лета 2009 и до лета 2018 года он выиграл немало титулов с «королевским» клубом, но после чемпионата мира 2018, который прошел в России, решил сменить команду. Теперь Роналду переехал на другой европейский полуостров — в Италию, где будет рубиться за главного гранда этой страны, туринский «Ювентус», в серии «А» национального чемпионата. И одно из последствий переезда Роналду в Италию — легендарная битва между ним и Месси, которая была минимум дважды за один сезон, теперь прерывается до следующей встречи «Ювентуса» и «Барселоны» в еврокубках.

ЛУЧШАЯ СБОРНАЯ МИРА — ФРАНЦИЯ

Дидье Дешам - главный тренер лучшей футбольной сборной мира.Фото: REUTERS

Футболисты сборной Германии разных возрастов с 2014 года практически ни разу не проигрывали на крупных турнирах и не покидали первой строчки мирового футбольного рейтинга. Даже на Кубок Конфедераций летом 2017 года приехал «третий» состав немецкой сборной, который выиграл турнир. Но после того, как нынешним летом новым чемпионом мира стала команда Франции, именно она теперь — сильнейшая сборная мира. Команда Дидье Дешама получила в «Лужниках» Кубок мира и в первом же после ЧМ рейтинге стала первой, оттеснив Германию с первой строчки.

ВСЕ ЛЮБЯТ СБОРНУЮ РОССИИ

Любимый миллионами номер Артема Дзюбы после забитого гола.Фото: Алиса ТИТКО

7 сентября футболисты сборной России проведут свой первый после исторического ЧМ-2018 матч. На выезде они сыграют против команды Турции. Однако же, благодаря чудесному выступлению на мировом первенстве и первому в истории выходу в четвертьфинал, команда Станислава Черчесова теперь в стране — главные любимцы миллионов болельщиков. Вне конкуренции духовный лидер той сборной, которая билась на полях ЧМ — форвард «Зенита» Артем Дзюба, который со своим празднованием гола стал узнаваем на улицами даже бабушками.

МЕССИ И РОНАЛДУ РИСКУЮТ ПРОИГРАТЬ ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ИГРОК МИРА»

Хорват Лука Модрич уже наступает на пятки Месси и Роналду.Фото: REUTERS

Вот уже целое десятилетие звание лучшего футболиста мира разыгрывают между собой всего два футболиста. С 2008 года главную личную футбольную награду мира получают либо Роналду, либо Месси. Никто не может составить конкуренцию аргентинцу и португальцу. И каждый год за одним из них есть серьезный аргумент — победа на чемпионате Европы, выигрыш Лиги Чемпионов, крутое выступление на ЧМ. Однако же в 2018 году уверенно толкается между ними локтями хорватский полузащитник Лука Модрич. Он уже стал лучшим футболистом чемпионата мира, лучшим футболистом Европы по версии УЕФА и, чем черт не шутит, теперь может наконец-то прервать десятилетие спора между Месси и Роналду.

НЕЙМАР ДОРОЖЕ ВСЕХ В МИРЕ, РОНАЛДУ НЕТ В ДЕСЯТКЕ

Самый дорогой футболист мира - Неймар.Фото: REUTERS

Два главных футболиста последнего десятилетия - это Месси и Роналду. Но кто же самый дорогой футболист мира? 26-летний бразилец Неймар вместе с Лео Месси уверенно делит первое-второе места в мировой табели о рангах. Согласно порталу transfermarkt.de, Неймар стоит 180 миллионов евро - как, собственно, и Месси. Что же касается Криштиану Роналду, то португалец, невероятно игравший последние сезоны, вообще за пределами десятки. С ценой в 100 миллионов евро он делит 11-13 места вместе с британцем Деле Алли и бельгийцем Ромелу Лукаку. Третий же в списке, к слову, форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.

МБАППЕ — НОВАЯ ЗВЕЗДА МИРОВОГО ФУТБОЛА

Француз Килиан Мбаппе.Фото: REUTERS

Стоит начать учить имя нового футболиста. 19-летний француз Килиан Мбаппе, летом блестяще отыгравший ЧМ-2018 и забивший гол в финале турнира, должен, по мнению специалистов, окончательно засверкать нынешней осенью. Мбаппе в свое время перешел из «Монако» в «Пари Сен-Жермен» и он в этом клубе — в числе главных звезд. Но крутая игра на ЧМ-2018 должна наконец-то возвести Мбаппе в число первых звезд мирового футбола. Именно этот французский тинейджер - следующая версия Роналду и Месси.

НОВЫМ ТУРНИРОМ СТАНЕТ ЛИГА НАЦИЙ

Лига Наций - новый европейский турнир.Фото: REUTERS

Что удивительно, после завершения чемпионата мира 2018 года, команды не будут сразу же рубиться в отборочных матчах Евро-2020. В Европе теперь по нечетным годам будут проходить матчи Лиги Наций. Это - новый турнир, который по задумке должен заменить отборочные матчи. А первый его розыгрыш даст его победителям право попадания на Евро-2020 без обычных отборочных матчей. Россия в этом турнире играет в Лиге "В" и у нее в группе - Швеция и Турция. Полуфиналы и финалы первой Лиги Наций пройдут 5-9 июня следующего года.