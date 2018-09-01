Четвертый сезон сериала «Мистер Робот» станет последним

СЕГОДНЯ 02:00 2018-09-01T02:21:29+03:00

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Первым про закрытие сериала высказался актер Кристиан Слэйтер. Он заявил «Я считаю, что это будет последний сезон. Сэм Эсмейл, создатель шоу, всегда говорил, что финал случится где-то на этом моменте. Он не хотел идти дальше, потому что больше нечем пополнить сюжетную линию».

Слэйтер добавил, что сейчас не знает ничего про будущее сериала, только то, что команда сценаристов уже вовсю работает над четвертым сезоном.

Поначалу слова Слэйтера никто не подстверждал, но вот про закрытие высказались сами создатели популярного сериала.

Продюсер сериала Сэм Эсмейл объявил, что будущий сезон станет для сериала последним:

«Когда я только создавал мир "Мистера Робота", то думал, что у меня получится нишевый телевизионный проект с небольшой группой преданных поклонников. За три года сериал стал чем-то большим, и я не перестаю поражаться тому признанию, которое он получил, и труду великолепной команды, без устали воплощающей мои идеи в жизнь, — отметил Эсмейл в своем заявлении. — С первого же дня я шел к определенной концовке, и, работая над четвертым сезоном, понял, что настал тот самый момент. Никто не хочет прощаться с шоу, но мы слишком уважаем историю Эллиота, чтобы затягивать ее».

Главную роль в сериале исполнил молодой американский актер египетского происхождения Рами Малек («Ночь в музее», сериалы «Девочки Гилмор» и «24»). Благодаря внешности, огромным выразительным глазам и своеобразной актерской игре ему отлично удалось сыграть замкнутого паренька-социопата.

Четвертый сезон выйдет в начале 2019 года.