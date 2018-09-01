На Avito продают бронированный кадиллак Эйзенхауэра, спасший жизнь президенту Боливии

СЕГОДНЯ 02:33 2018-09-01T02:37:38+03:00

В каком состоянии машина и почему за нее просят 7,5 млн рублей

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Редкие автомобили не часто попадают в свободную продажу. На днях на сайте Avito появилось объявление о продаже Cadillac Fleetwood Imperial, который использовал президент Боливии Виктор Пас Эстенссоро. Можно сказать, что бронированный автомобиль спас ему жизнь. В 50-х годах тридцать четвертый президент США Дуайт Эйзенхаэур, который был известен своей любовью к автомобилям, подарил роскошный кадиллак президенту Боливии Виктору Пас Эстенссоро. Подарок оказался как нельзя кстати: вскоре на Эстенссоро было совершено покушение, в котором погибли три телохранителя, но броня автомобиля спасла главу государства.

То самое объявлениеФото: скриншот сайта

На трагической истории судьба автомобиля не завершилась. Через 30 лет кадиллак был перемещен в Германию и до 2018 года находился в местном музее. Теперь же авто продают за 7,5 млн рублей на российском сайте Avito. Сам торговец Владимир Бойко - гражданин России, проживающий в Германии. Он говорит, что «старичок» заводится и едет. Машину Бойко готов отдать «только в серьезные руки».

Теперь же авто продают за 7,5 млн рублей на российском сайте Avito.Фото: скриншот сайта

- После нападения на президента Боливии «машина была восстановлена, но на окнах остались пулевые кратеры», - написал в объявлении владелец.

Звоню Владимиру в Германию.

- Машина сейчас в Москве? – спрашиваю.

- Нет, стоит под Берлином, - говорит хозяин.

- А проблем с доставкой в Россию не будет?

- Не должно. Я уже отправлял две «Чайки» в Россию. На таможне новые владельцы уже все сами решали.

На Эстенссоро было совершено покушение, в котором погибли три телохранителя, но броня автомобиля спасла главу государства.Фото: скриншот сайта

- Вы коллекционер?

- Да. Есть у меня и другие авто.

Владимир уверяет, что у него есть все документы, доказывающие, что на кадиллаке передвигался именно президент Боливии. А также уверяет, что на старых фотографиях видно эту машину на заднем фоне – та, что едет за кабриолетом.

Салон автоФото: скриншот сайта

- А как она у вас оказалась? – спрашиваю у собственника редкого авто.

- Родственники в свое время получили машину в частную собственность. С паспортом, где указано, что кадиллак доставили в Германию из гаража особого назначения. В 80-х годах машину решили презентовать в музее. Стояла она там долгие годы. Недавно при перевозке машины с музея, на автобане прицеп перевернулся, и машина легла на бок. Был смят бампер, боковые дверцы. Теперь у меня два варианта: отреставрировать машину за свой счет и после сдать в музей или продать ее кому-то в таком виде, в котором она есть, - говорит Владимир Бойко.

Собственник говорит, что он решил предложить этот уникальный автомобиль в первую очередь в России. Но, если покупателя не найдет, то повезет ее в Калининград, где за 6000 евро ему обещали привести машину в порядок. Вот только сам передвигаться на ней он не сможет, так как в Германии не разрешено ездить на бронированном авто – машину никто не поставит на учет.