«Дверь или пляж?»: Загадочное фото озадачило пользователей соцсетей
Опрос, устроенный в Твиттер пользовательницей Ребеккой Реилли, смутил многих посетителей ее страницы в социальной сети.
Ребекка разместила загадочное фото, предложив пользователям отгадать, что на нем запечатлено — пляж или фрагмент окрашенной двери.
Фото: twitter.com/rebeccareilly
Довольно тривиальная задача оказалась неожиданно интригующей, многие пользователи не были готовы дать однозначный ответ, в то время как жажда узнать истину распалялась все сильнее. Более того, некоторые из них пожаловались на чувство беспокойства и потерю спокойного сна — верные симптомы необузданного любопытства.
Мнения участников опроса разделились: 54% ответили, что на изображении дверь, в том числе из-за отсутствия на нем солнца и облаков, а также неестественной освещенности в целом.
Это определенно дверь, иронизирует пользователь @trngnhnluФото: Twitter.com
Остальные 46% не согласились с ними, мысленно поместив на фотографию отдыхающих и доски для серфинга.
Разглядеть на фотографии пляж также не составляет трудаФото: Twitter.com
В конце концов правильный ответ на загадку раскрыла сама Ребекка. Оказалось, что на фото действительно пляж, однако изображение было предварительно развернуто вертикально и отредактировано: с него удалили людей и птиц.
Фото: twitter.com/rebeccareilly
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