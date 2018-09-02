Кто и почему убил Александра Захарченко
Подводим информационные итоги с известным политологом Наданой Фридрихсон
Кто и почему убил Александра Захарченко
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Главные темы:
- Советник главы ДНР рассказал об организаторах убийства Захарченко.
- Премьер-министр ЛНР покинул республику «в целях безопасности».
- Опубликованы расшифровки бесед Ельцина с Клинтоном о Путине.
- Минобороны Японии запросит рекордный бюджет на сумму почти $48 млрд на 2019 год.
- Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс попал в базу данных «Миротворца».
- Лавров: Макрон созрел для выстраивания отношений с Россией
- Вьетнам выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна
- Немецкий политик Гуннар Линдеманн: «Спонсируя Украину, Меркель помогает обстреливать Донбасс»
Кто и почему убил Александра Захарченко
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