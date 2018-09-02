2018-09-02T16:24:23+03:00
Картина недели

Кто и почему убил Александра Захарченко

Подводим информационные итоги с известным политологом Наданой Фридрихсон
Иван ПАНКИННадана ФРИДРИХСОН
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Кто и почему убил Александра ЗахарченкоКто и почему убил Александра Захарченко
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Главные темы:

- Советник главы ДНР рассказал об организаторах убийства Захарченко.

- Премьер-министр ЛНР покинул республику «в целях безопасности».

- Опубликованы расшифровки бесед Ельцина с Клинтоном о Путине.

- Минобороны Японии запросит рекордный бюджет на сумму почти $48 млрд на 2019 год.

- Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс попал в базу данных «Миротворца».

- Лавров: Макрон созрел для выстраивания отношений с Россией

- Вьетнам выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна

- Немецкий политик Гуннар Линдеманн: «Спонсируя Украину, Меркель помогает обстреливать Донбасс»

Кто и почему убил Александра Захарченко

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