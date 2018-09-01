Футболист Мемфис Депай проиграл матч чемпионата Франции, а потом узнал что его ограбили

СЕГОДНЯ 11:45 2018-09-01T11:49:07+03:00

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31 августа в чемпионате Франции по футболу в матче 4 тура "Лион" - "Ницца" не произошло каких-то необычных вещей. В домашней игре "Лион" уступил со счетом 0:1 клубу из Ниццы. Единственный гол в этом поединке был забит на 51-й минуте. Мяч в свои ворота забил Аллан Сен-Максимен.

Однако же, после матча стало известно, что один из лидеров "Лиона" голландец Мемфис Депай стал жертвой преступления. В тот самый момент, когда он рубился на поле против "Ниццы", его дом был ограблен. В его жилище проникли злоумышленники и украли немало ценных вещей. Ущерб от грабежа составил около 1,5 миллиона евро. Однако же, сумма может увеличиться, потому что полиция продолжает оценку.

Сам же Мемфис Депай в той игре отыграл 90 минут на поле и не смог помочь своей команде одержать победу. После того матча "Лион" с 6 очками - пятый в чемпионате Франции по футболу, а "Ницца" на 14 месте с 4 баллами после 4 встреч.

24-летний Мемфис Депай играет во Франции с 2017 года. В 53 играх за свой клуб он забил 24 гола. До этого он выступал два года за "Манчестер Юнайтед", а начинал же карьеру в голландском ПСВ из Эйндховена.