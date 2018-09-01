Кто отдавал приказ на убийство Александра Захарченко?

СЕГОДНЯ 13:11 2018-09-01T13:27:50+03:00

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Убийство лидера ДНР Александра Захарченко потрясло абсолютно всех. Одних оно повергло в шок, других (преимущественно, украинских «патриотов» и их либеральных собратьев в России) – в радостный трепет. Не стоит останавливаться на оценке того, что написано и сказано этими упырями, которые все больше теряют человеческий облик и отбрасывают последние нормы морали и приличия. Они практикуются в этом уже давно и регулярно. Им, что называется, воздастся. Гораздо более животрепещущий вопрос – кто стоит за теми, кто снарядил и установил взрывное устройство, кто им приказывал и их посылал.

Киев и Москва уже высказались по этому поводу. В России заявили, что ответственность за эту диверсию лежит на украинских спецслужбах, с Незалежной ответили, что Захарченко взорвали либо по приказу Москвы, либо он стал жертвой местных разборок, в том числе и относящихся к бизнес-интересам различных групп внутри ДНР. Я специально в данном случае говорю не о теракте, а о диверсии, потому что между Киевом и Донбассом идет самая настоящая война, пусть и прерванная чередой не соблюдающихся перемирий. И, например, убийство Сталина, Рузвельта или даже Гитлера во время Второй Мировой войны вряд ли можно было бы считать терактом, если бы таковые состоялись.

Таким образом, если отринуть все эмоциональные соображения и постулаты и рассматривать ситуацию просто как некую абстрактную модель, отойдя от эпитетов типа «они гады, сволочи, скоты» и еще более окрашенных, которые изначально подразумевают, что «наши не могли», потому что они «наши», то вырисовывается три версии – любимая Украиной «рука Москвы», которая всегда и во всем виновата, местные «разборки» и Киев.

Москва – потому что это Москва, и она всегда во всем виновата. Захарченко-де, перестал устраивать, и его требовалось заменить другим. Еще раз, отставим в сторону соображения благородства и «наши не могли, потому что они не сволочи». На грядущих выборах, которые должны пройти в ноябре, у Захарченко не было конкурентов не только практически, но и даже теоретически. Да, его не все любили, некоторые боялись или даже ненавидели и в самом Донецке. Но он был абсолютно признанным лидером. И стратегическим союзником Москвы. Мелкие разночтения не ставили под сомнение главное – курс ДНР, верность союзника. Даже если какие-то разногласия могли бы быть, он не становились скандалами и не выносились наружу. Захарченко был единственным, с кем Москва могла решать любые вопросы по всем сферам: начиная от вопросов войны и мира и до экономической ситуации в ДНР и жизни населения. Зачем же лишаться такого визави. Который стоит на твоих позициях. Известно, что Захарченко запретил любые попытки ликвидации лидеров и политиков нынешней Украины. При этом, он был достаточно жестким человеком, вряд ли поклонником христианского всепрощенчества и сторонником подставлять другую щеку, поскольку всей жизнью был приучен отвечать ударом на удар. И убийство мирных жителей Донбасса вряд ли бы он оставил без отмщения. Но – приказал именно так. И явно – по просьбе тех, к кому прислушивался.

Нет, Москве был нужен живой здоровый Захарченко на своем месте, обретший бОльшую легитимность после выборов, результаты которых Киеву становилось бы игнорировать все труднее. К тому же, Москва давным-давно не работает такими методами. После того, как, например, экс-глава соседней ЛНР господин Плотницкий своей деятельностью стал вызывать больше вопросов, чем давать ответов, он просто ушел в отставку. Без жертв, криков и истерик. И его заменил другой человек. Что хотите делайте, но без Москвы ведь в той ситуации явно не обошлось. Хотя бы в плане гарантий. Тогда зачем Москве совершенно разные «модус операнди» для решения типовой задачи в типовой ситуации. Тем более, перед выборами, перед которыми можно было реализовать сценарий «я устал, я мухожук». Для патриота Донбасса и России Александра Захарченко вполне достойно было бы, если бы он не согласился уйти просто в отставку, возглавить армию. Более того, он мог бы попросить о чем-нибудь дополнительном – и для себя, и для региона.

Глава Донецкой народной республики Александр ЗахарченкоФото: Александр КОЦ

Нет. Не Москва. Не ее задача, не ее способы.

Версия вторая – разборки «из кустов». Эта версия имеет право на жизнь, если допустить, что ДНР – это некая мафиозная организация, обуреваемая борьбой различных донов, возглавляющих свои кланы. И Захарченко якобы возглавлял доминирующий, мощнейший из них. Еще раз повторюсь, рассматриваем просто модель. Инициаторы такого «бунта на корабле» должны понимать, что в неминуемой борьбе за власть, которая разгорится после устранения главного дона, большой вопрос, добьются ли они своих целей или будут смяты и уничтожены конкурентами, тоже желающими воспользоваться ситуацией. Ни у кого в ДНР нет такого морального авторитета, какой был у Захарченко, а это означает, что любые претензии на лидерство, особенно, не согласованные с Москвой, будут оспорены.

К тому же, в случае разоблачения они неминуемо теряют все. Не только свое положение, имеющийся доход, но и жизни. А если Захарченко устраивал Москву, то такое расследование непременно будет, и в этом случае их шансы возглавить становятся и вовсе ничтожными. А это, извините, не просто бандита-конкурента уничтожить. Это равносильно убийству бандитами Генерального прокурора или судьи Верховного суда, и если вы предложите такое любому, самому крутому мафиози в любой стране мира, он решит, что лучше вам побыть в психушке. И сам туда вас отправит.

И последнее – пока - соображение не в пользу этой версии. Гибель Захарченко ослабляет силу нынешней власти в ДНР в целом. А, значит, и тех групп или кланов, которые сейчас у власти находятся.

Не складывается пазлик, про разборки меж своих.

Остается третья версия – Киев. А вот здесь, как говорится, все в цвет. Захарченко – враг для руководства нынешней Украины. Враг политический, враг военный, враг идеологический и экономический даже (если учесть, что под его руководством республика стала активно восстанавливаться, пока занимающий пост президента Украины торжественно открывает туалеты в сельских школах).

Убийство Захарченко, как уже говорилось выше, ослабляет власть в ДНР. А это то, что очень нужно ослабленной неудачами и раздираемой противоречиями между собственными политиками власти нынешней Украины.

Убийства в результате подобных диверсий военных командиров ДНР (Моторола, Демин и т.д.), политических лидеров и должностных лиц – это уже почерк. И взрывы – это почерк украинских спецслужб или их же подразделений Сил Специальных Операций, в задачи подразделений которых входит физическая ликвидация командования противника посредством диверсий.

Я уже не говорю про то, что говорят в самом Киеве не самые последние в нынешней власти люди.

- Нет других версий – план Авакова по деоккупации стартовал. Когда политики такого уровня, которые контролируют и делают политику нашего государства, делают заявления о том, что в ближайшее время начнется «план деоккупации», то мы должны понимать, что уже достигнуты договоренности и есть четкий формат пошагового выполнения этих вопросов. Деоккупация Донбасса невозможна без зачистки… Поэтому план Авакова по деоккупации Донбасса сегодня стартовал. Есть целая большая программа по возвращению контроля над оккупированной территорией, - публично, в телеэфире украинского телеканала заявил бывший участник АТО Илья Кива, глава профсоюза МВД Украины.

Можно, конечно, не верить таким признаниям, благо, на Украине сейчас экспертом может объявить себя любой дебил и сумасшедший. Но целый ряд диверсий, подготовленных и проведенных украинскими диверсантами не только на Донбассе, показывает, что это не просто слова.

И, конечно же, самому Порошенко очень не хотелось встречаться глаза-в-глаза с Захарченко, тем более после того, как его самого стали бы всем миром вытягивать на победу во втором туре президентских выборов на Украине.

Плюс к тому – эта диверсия может стать попыткой сорвать в ДНР не только выборы, но и всенародный референдум. Или даже, при удобном стечении обстоятельств, инициировать попытку решить вопрос с Донбассом военным путем, организовав наступление при признаках дезорганизации в ДНР.

СБУ отрицает. Говорит, что это не они. Но не суть важно, кто именно отдавал приказ, Грицак, Полторак или Аваков. СБУ, МВД или ВСУ. Ведь они все в одной корзине с Порошенко. И ясно, откуда прозвучал приказ.

- Есть целая программа, - сказал Кива.

И мы видим, как она последовательно реализуется.