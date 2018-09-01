Спрос на аренду загородных домов вырос в два раза

СЕГОДНЯ 14:40 2018-09-01T14:53:38+03:00

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Любопытные результаты получились по итогам летнего сезона в Московской области — самого насыщенного в стране рынка загородной аренды. Спрос вырос за год на 97% (почти в 2 раза), а число предложений, наоборот, сократилось на 46% (то есть тоже почти в 2 раза). Правда, если взять абсолютные цифры, то предложение по-прежнему превышает спрос. Но если год назад в 66,3, то по итогам нынешнего — уже в 18 раз. При этом стоимость найма увеличилась более чем в 1,5 раза. К таким выводам пришли аналитики агентства «Инком-Недвижимость».

В ходе исследования выяснилось, что чуть больше трети нанимателей выбирают коттеджи, четверть привлекают таунхаусы, 40% – дачные дома. Посуточной арендой загородных домов интересовался лишь каждый десятый. В основном же арендовали на срок от 1 недели до 4 месяцев.

Наиболее востребованным оказалось западное направление (Рублево-Успенское и Новорижское шоссе). В августе на нем остановили выбор 51% арендаторов. География спроса постепенно смещается в дальнее Подмосковье (свыше 60 км от МКАД) – за год количество сделок найма на этих территориях увеличилось с 39% до 54% от общего числа сделок. Объясняется популярность дальних дач не только ценой, но и более благоприятной экологией. Только 1% нанимателей сегодня выбирает и 2% арендодателей предлагают объекты в самом ближнем Подмосковье – до 15 км от кольцевой автодороги.

Средняя стоимость аренды (в месяц)