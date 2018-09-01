Роналду не чувствует себя в безопасности в "Ювентусе" - он попросил нанять ему личную охрану

СЕГОДНЯ 15:30 2018-09-01T15:33:12+03:00

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Стало известно о немного необычной просьбе со стороны звездного португальского форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду. Он попросил руководство своего клуба, за который играет с лета нынешнего года, нанять ему дополнительную охрану.

33-летний португалец предполагает, что его вилла, на которой живет в Италии, может быть небезопасной. И она является уязвимой для проникновения нежелательных гостей. Поэтому нужны еще трое дополнительных телохранителя. Один будет следить за виллой, второй - за семьей одного из лучших футболистов мира. Ну а третий возьмет на себя ответственность лично охранять самого Криштиану Роналду, пишет Football Italia.

Криштиану Роналду, напомним, 10 июля официально переехал из мадридского "Реала" в "Ювентус". Цена сделки составила около 100 миллионов евро. В отличие от прошлого клуба, пока что португалец адаптируется к новой лиге и к новым для него условиям. Он сыграл два официальных матча за "Ювентус", но пока что ни забил ни одного гола. Лишь один раз он сделал голевую передачу.

К слову, его не вызвали на сентябрьские матчи сборной Португалии. Наставник команды Фернанду Сантуш заявил, что он хочет, чтобы Роналду продолжил бы процесс адаптации к новой для себя стране, лиге и команде.