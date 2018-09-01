Геннадий Онищенко: Кофе в школах и вокруг них надо запретить. Кофеин - тот же наркотик!
- Геннадий Григорьевич, я вот не больно сильный любитель кофе. Но до меня дошли слухи, что вы вроде как предлагаете принять закон либо инструкцию - о запрете продажи кофе на территории наших школ... Это правда?
- Нет, дело было так. На вопрос одного из информагентств - как я отношусь к тому, что в Южной Корее запретили продажу в школах и в 200 метрах от них продуктов и напитков, содержащих кофеин, - я сказал: безусловно, отношусь положительно. И мы должны брать пример с Южной Кореи в заботе о своем будущем...
- Но почему?
- ...Я считаю, что корейские законодатели, правоохранители стоят на правильном пути и нам есть, у кого поучиться.
- А там что, в кофе -наркотические вещества, что ли?
- Содержащие кофеин напитки - вредные продукты. Кофеин - наркотик. И поэтому у нас с вами на сей счёт есть совершенно конкретное беспокойство, забота - это так называемые энергетики.
Так что, то, как поступили с кофеином в Южной Корее - актуально и для России. И это нужно делать у нас.
- Ага - вы опять о запрете. На этот раз - хотите запретить кофе. Но пока вы закон не собираетесь такой писать?
- Ну, надо подумать, нужен ли тут закон.
- Или инструкцию...
- Пока вон мы разглагольствуем с вами о запрете алкоголя - Чечня и Ингушетия у себе его полностью запретили. И не слушают алкогольную мафию и продажных экспертов, которые говорят, что без этого дела обществу - никак нельзя. Действительно, там, в этих республиках - думающие о своем населении руководители.
- То есть, кофе надо, прежде всего, в регионах, да, запрещать?
- Это надо решать на всех уровнях.
- А поконкретнее!
- Я еще не знаю законодательное содержание на сей счет... Но это - вопрос техники. И свое отношение к нему я, по-моему, внятно изложил.
- Вполне!