Геннадий Онищенко: Кофе в школах и вокруг них надо запретить. Кофеин - тот же наркотик!

СЕГОДНЯ 16:40 2018-09-01T16:46:07+03:00

Об этом экс-главсанврач страны, первый зампред Комитета Госдумы по науке и образованию заявил в эфире Радио "Комсомольская правда"

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- Геннадий Григорьевич, я вот не больно сильный любитель кофе. Но до меня дошли слухи, что вы вроде как предлагаете принять закон либо инструкцию - о запрете продажи кофе на территории наших школ... Это правда?

- Нет, дело было так. На вопрос одного из информагентств - как я отношусь к тому, что в Южной Корее запретили продажу в школах и в 200 метрах от них продуктов и напитков, содержащих кофеин, - я сказал: безусловно, отношусь положительно. И мы должны брать пример с Южной Кореи в заботе о своем будущем...

- Но почему?

- ...Я считаю, что корейские законодатели, правоохранители стоят на правильном пути и нам есть, у кого поучиться.

- А там что, в кофе -наркотические вещества, что ли?

- Содержащие кофеин напитки - вредные продукты. Кофеин - наркотик. И поэтому у нас с вами на сей счёт есть совершенно конкретное беспокойство, забота - это так называемые энергетики.

Так что, то, как поступили с кофеином в Южной Корее - актуально и для России. И это нужно делать у нас.

- Ага - вы опять о запрете. На этот раз - хотите запретить кофе. Но пока вы закон не собираетесь такой писать?

- Ну, надо подумать, нужен ли тут закон.

- Или инструкцию...

- Пока вон мы разглагольствуем с вами о запрете алкоголя - Чечня и Ингушетия у себе его полностью запретили. И не слушают алкогольную мафию и продажных экспертов, которые говорят, что без этого дела обществу - никак нельзя. Действительно, там, в этих республиках - думающие о своем населении руководители.

- То есть, кофе надо, прежде всего, в регионах, да, запрещать?

- Это надо решать на всех уровнях.

- А поконкретнее!

- Я еще не знаю законодательное содержание на сей счет... Но это - вопрос техники. И свое отношение к нему я, по-моему, внятно изложил.

- Вполне!