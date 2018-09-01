«Организатора» «убийства Бабченко» осудили на 4,5 года

СЕГОДНЯ 18:30 2018-09-01T19:09:29+03:00

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«Спешите видеть! Сегодня и ежедневно! Прощальная гастроль нашего цирка! Прокалывание женщины мечами насквозь и ее чудесное последующее воскрешение!»

Такую афишу можно было вывесить одновременно и у резиденции Службы Безопасности Украины, и у Голосеевского районного суда Киева, где в эти дни подходил к завершению процесс по делу об «убийстве» некогда российского журналиста Аркадия Бабченко, чье «тело» совсем недавно мирно попивало себе баварское пивко в Европах. О «покушении» на Бабченко «КП» писала не один раз.

«Организатор» «покушения» Борис Герман был 1 сентября приговорен тем самым Голосеевским районным судом Киева к 4,5 годам лишения свободы. Сообщил об это приговоре общественности не кто-нибудь, а сам глава СБУ Василий Грицак.

- Ему (Герману – прим. авт.) назначен реальный срок наказания — четыре года и шесть месяцев лишения свободы, - объявил он. Для понимания, это как если бы о приговоре зиц-председателю Фунту объявил глава ФСБ Александр Васильевич Бортников.

Сценарий оказался удивительным. «Убийца» наказан, «убитый» «воскрес». Не удивляйтесь обилию кавычек. Инсценировка покушения на Бабченко, разработанная и разыгранная в СБУ, была осуществлена настолько топорно, что до сих пор веселит публику в разных странах.

Ведь задержанный «со списком жертв» Герман первоначально дал показания, что все инкриминируемое ему он осуществлял по просьбе офицеров СБУ. И «исполнителя» нашел тоже с помощью СБУ, который пошел в СБУ с написанным заявлением. И «список жертв» почему-то в разных вариантах преподносился. Почему-то сначала он был списком «изменников России», то есть журналистов, сбежавших из РФ на Украину. Но Бабченко, как оказалось, в нем не было. А почему-то первым номером оказался то ли сын Авакова, то ли первенец аж самого Порошенко, которые никаким боком России не изменяли. Это только потом Германа «уговорили» в СБУ, что он все неправильно понял. И он все правильно «понял» и признался, что его направляла «рука Москвы».

Четыре с половиной года за реальную тупо разыгранную подставу, и это приговор, вынесенный в особом порядке (как говорят, в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве или по результатам «сделки со следствием»). Когда наказание, как правило, назначают по принципу «ниже нижнего» предела, предусмотренного статьей. И апелляцию защита вместе с подсудимым по таким приговорам, если и подает, то крайне редко. Вышестоящие суды практически никогда не изменяют приговоры.

А вы спрашиваете, почему не раскрыты убийства Бузины, Шеремета, Дениса Вороненкова и других противников и соратников нынешних украинских властей? Ответ прост и лежит на ладони. Просто там – это реальные убийства. Сами подумайте, какова там может быть эффективность, если даже самими же организованное «преступление» и его расследование осуществляются на анекдотическом уровне.

Приговор вступит в силу через месяц. И у СБУ есть время сделать Германа фигурантам еще пары-тройки громких дел. Новых или хорошо подзабытых старых.