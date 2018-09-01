Геннадий Зюганов: Захарченко - лидер Русского мира. Его убили те, кто организовал госпереворот на Украине

СЕГОДНЯ 18:45 2018-09-01T19:03:00+03:00

Изменить размер текста: A A

- Геннадий Андреевич, кто, на ваш взгляд, стоит за убийством Александра Захарченко?

- Для меня совершенно очевидно, за этим терактом стоят те, кто организовывал переворот на Украине, кто привел к власти нацистко-бендеровскую свору, кто, по сути дела, давно объявил России войну, кто издевается над украинским народом...

Посмотрите, сколько командиров - честных и мужественных людей - в Донбассе погибло. Обратите внимание, какая охота идет за лидерами Русского мира.

Захарченко - лидер Русского мира. Один из самых патриотичных, умных и совестливых людей. Он много провел на передовой. Он видел, что такое слезы и кровь, что такое свобода и Победа. Он олицетворял широкое народное движение за родной язык, за свою родную землю.

Нам давно надо было признавать - и ДНР, и ЛНР. Они выразили свою волю на референдуме.

Донбасс строила вся страна. Там "западенцев" практически не было. Создавалась всесоюзная "кочегарка"... Там было построено 500 лучших предприятий.

У меня полдеревни в Орловской области ушли на заработки "на Донбасс".

Надо давно возвысить голос: "Мы не дадим Донбасс в обиду!' Каждый день обстреливают... Гибнут люди.

- Вы сейчас как Иосиф Кобзон говорите...

- Ну, как Кобзон... Вместе с Иосифом Давыдовичем мы организовали движение "Дети России - детям Донбасса". Мы приняли 4 000 детей из ДНР и ЛНР. Уже в этом году - тысячу.

И Иосиф Давыдович каждый раз выступал перед ребятами - его примеру последовали и Лев Лещенко, и Олег Газманов, и Саша Маршал...

Понимаете, надо быть людьми и надо проявлять мужество в трудную минуту. И не прятаться за всякую болтовню.

- Как дальше будет развиваться ситуация в Донбассе?

- Она будет осложняться. Она не может не осложняться.

Там Православную церковь режут по-живому.

Поэтому - надо вести серьезную линию и политику. И сплачивать наше общество. Оно может вынести любые тяжести...