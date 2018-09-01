ЦСКА благодаря хет-трику Чалова разгромил 4:0 "Урал"

СЕГОДНЯ 18:55 2018-09-01T19:02:15+03:00

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Молодой форвард столичного ЦСКА Федор Чалов стал главным героем поединка 6 тура чемпионата России в Премьер-Лиге. Армейская команда на своем поле в субботу, 1 сентября, принимала на своем поле екатеринбургский "Урал". Итог поединка - победа москвичей со счетом 4:0.

Счет уже на 13-й минуте встречи открыл Федор Чалов. Он же на 31-й минуте поединка удвоил преимущество ЦСКА, забив второй мяч. В начале второго тайма екатеринбургский "Урал" получил право на пенальти. Однако же, на 51-й минуте встречи Бумаль попал с 11-метровой отметки в штангу.

Ну а затем еще два гола забил армейский клуб. На 85-й минуте Чалов забил третий мяч в этой игре, а на 89-й минуте Кристиян Бистрович поставил точку в поединке, забив четвертый мяч в ворота "Урала".

20-летний Федор Чалов после этой игры возглавил гонку бомбардиров в Премьер-Лиге. В шести играх он забил пять голов. Вратарь армейцев Игорь Акинфеев отпраздновал юбилей, сыграв 400-й матч в основном составе ЦСКА в чемпионатах России.

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко после игры заявил:

- Можно его похвалить, но молодые футболисты могут неправильно к таким вещам относиться. Он завершает атаки, делает много черновой работы, хорошо взаимодействует, правильно открывается. Но нападающий в любом случае зависим от партнеров.