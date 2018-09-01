Корейский футболист "Тоттенхэма" получил освобождение от армии, победив на Азиатских играх

СЕГОДНЯ 19:19 2018-09-01T19:20:01+03:00

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Самый крутой южнокорейский футболист мира Сон Хын Мин одержал важную победу. Выступающий за лондонский клуб "Тоттенхэм" полузащитник должен был быть призван на 21 месяц в армию своей страны. Однако же, теперь он этого избежал, поскольку одержал победу со своей сборной в Азиатских играх.

В финальной игре южнокорейцы победили в овертайме сборную Японии со счетом 2:1. И для Сон Хын Мина эо был последний шанс "отдать долг" своей родной стране. Потому что следующие Азиатские игры пройдут в 2022 году.

Согласно законам Южной Кореи, каждый мужчина обязан отслужить 21 месяц в армии до того, как ему исполнится 28 лет. От службы освобождаются спортсмены, которые добились значительных успехов. Это может быть победа на таких международных турнирах как Олимпиада (там можно взять любую медаль), либо же только золото на Азиатских игра. На эти соревнования обычно заявляются команды с игроками не старше 23 лет. А вот Сон Хын Мин был "приглашенной звездой" - ему сейчас 26 лет. Теперь все южнокорейские футболисты, попавшие в заявку, получат освобождение от армии.

Для сборной Южной Кореи это была пятая победа на "азиатской" Олимпиаде. Четыре раза успеха в этом турнире добивалась команда Ирана.