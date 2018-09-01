2018-09-01T19:20:01+03:00
Спорт

Корейский футболист "Тоттенхэма" получил освобождение от армии, победив на Азиатских играх

В финале сборная Южной Кореи победила Японию 2:1 в овертайме
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Сон Хын Мин после победы на Азиатских играх.Сон Хын Мин после победы на Азиатских играх.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Самый крутой южнокорейский футболист мира Сон Хын Мин одержал важную победу. Выступающий за лондонский клуб "Тоттенхэм" полузащитник должен был быть призван на 21 месяц в армию своей страны. Однако же, теперь он этого избежал, поскольку одержал победу со своей сборной в Азиатских играх.

В финальной игре южнокорейцы победили в овертайме сборную Японии со счетом 2:1. И для Сон Хын Мина эо был последний шанс "отдать долг" своей родной стране. Потому что следующие Азиатские игры пройдут в 2022 году.

Согласно законам Южной Кореи, каждый мужчина обязан отслужить 21 месяц в армии до того, как ему исполнится 28 лет. От службы освобождаются спортсмены, которые добились значительных успехов. Это может быть победа на таких международных турнирах как Олимпиада (там можно взять любую медаль), либо же только золото на Азиатских игра. На эти соревнования обычно заявляются команды с игроками не старше 23 лет. А вот Сон Хын Мин был "приглашенной звездой" - ему сейчас 26 лет. Теперь все южнокорейские футболисты, попавшие в заявку, получат освобождение от армии.

Для сборной Южной Кореи это была пятая победа на "азиатской" Олимпиаде. Четыре раза успеха в этом турнире добивалась команда Ирана.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Краснодар - Локомотив 1 сентября 2018: Прямая онлайн-трансляция 6 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Краснодар – Локомотив. Прямая онлайн-трансляция 6 тура чемпионата России по футболу состоится 1 сентября 2018 на стадионе «Краснодар». Состав команд, статистика личных встреч
Новости 24
После стрельбы в автоцентре на юго-западе Москвы ищут стрелка на Infinity
ЦБ назвал срок пика годовой инфляции
Путин рассказал, какие качества помогли ему добиться успеха
В ЛНР опровергли отъезд премьер-министра Сергея Козлова из республики
ФАС предложит новые подходы к формированию цен на авиабилеты
В США прощаются с Джоном Маккейном
Владимир Путин поздравил российских школьников с Днем знаний
Волкер заявил о готовности США «оказать помощь» Украине поставками летального оружия
Минобороны ДНР обвинило Киев в попытке спровоцировать обострение на линии соприкосновения
Минобороны РФ обвинило США в подготовке боевиков в Сирии
Обвиняемого в организации «убийства» Бабченко приговорили к 4,5 годам тюрьмы
Исполнять обязанности главнокомандующего ВС ДНР станет Дмитрий Трапезников
Альянс Renault-Nissan и «Ростех» планирую выкупить 100% акций «АвтоВАЗа»
Владимир Путин поздравил актера Сергея Гармаша с 60-летним юбилеем
Путин и Алиев подписали документы о расширении сотрудничества РФ и Азербайджана
Боевики атаковали позиции сирийских войск в районе Пальмиры
В США разработали истребитель-гибрид F-35 и F-22 для борьбы с Россией
Порошенко обсудил «Северный поток - 2» с делегацией конгресса США
Лавров: Убийство Захарченко сорвало ближайшую встречу в «нормандском формате»
С 1 сентября россиянам стало проще получить загранпаспорт
Путин назвал уровень взаимодействия с Азербайджаном стратегическим
Песков: У Путина пока нет запланированных контактов с и.о. главы ДНР
Онищенко: России стоит перенять южнокорейский опыт по запрету кофе в школах
Песков: Убийство главы ДНР — провокация против мирного процесса в Донбассе
ДНР: Убийство Захарченко организовали ССО Украины
«Раскрученное шоу»: В Госдуме прокомментировали сообщения о том, что США определили цели для ударов по территории Сирии
Власти ЛНР объявили о повышенной боевой готовности
В США арестовали группу людей, готовивших детей к вооруженным нападениям на школы
Вторым погибшим при взрыве в кафе «Сепар» в Донецке оказался телохранитель Захарченко