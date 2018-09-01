Samsung: повесь на стену картины из знаменитого музея

СЕГОДНЯ 21:33 2018-09-01T21:51:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Главной инновацией, показанной знаменитой южнокорейской компанией, стал телевизор QLED 8K Q900R с разрешением 8К. Четкость изображения поражает. Мне казалось, что кто-то выкрутил фильтр «резкость» в фоторедакторе до максимума. Видны мельчайшие детали.

Однако интересно не только это. Контента с таким разрешением практически не существует, поэтому телевизор оснащен процессором с искусственным интеллектом, который может «достраивать» изображение до 8К, начиная от обычного Full HD. Функция называется 8K AI Upscaling. В линейку Samsung QLED 8K входит четыре модели с экранами с диагональю 65”, 75”, 82” и 85”.

Кроме 8К телевизора был представлен модульный экран The Wall. Он создан для того, чтобы его можно было собрать в любом виде на стене в торговом центре или музее.

Экран TheFrameФото: Кирилл МИЛКУС

Обновили и линейку The Frame, что в переводе означает рамка. Это дисплей, который вешают на стену и он показывает в высоком разрешении всемирно известные картины из художественных музеев мира, в том числе из музея Ван Гога, Берлинского государственного музея, Музея Виктории и Альберта и культовой галерей Тейт-Модерн.

В этом году для создания контента для The Frame пригласили еще четырех известных фотографов, работы которых будут доступны только на этом экране.

Еще одной интересной новинкой стала двойная духовка, в которой одновременно можно готовить два разных блюда. Это решение стало дополнением к умному холодильнику с дисплеем и стиральной машине с функцией дозагрузки, которые Samsung представлял ранее. Компания стремиться создать единое умное пространство, контролируемое из дома. Согласно статистике, собранной корпорацией, 25 % людей используют кухню как домашний офис.

31 августа компания объявила о начале продаж в России Galaxy Note 9. В онлайн магазине Samsung новые смартфоны доступны по цене 69 990 руб. за версию с 128 ГБ встроенной памяти и 6 ГБ оперативной памяти и по цене 89 990 руб. за версию с 512 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативки.