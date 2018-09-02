Мария Шарапова вышла в 1/8 финала US Open, победив латышку Остапенко

СЕГОДНЯ 07:05 2018-09-02T07:09:50+03:00

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Продолжает успешно свои выступления на Открытом чемпионате США по теннису российская теннисистка Мария Шарапова. В поединке третьего круга турнира она встречалась с 10-м номером посева соревнований - Еленой Остапенко из Латвии. Встреча не отняла много времени у Шараповой.

Итоговый счет поединка - 6:3, 6:2 в пользу Марии Шараповой. И теперь она проходит в следующий раунд соревнований.

Что примечательно, поединок в Нью-Йорке проходил в вечернюю сессию под светом прожекторов. А Шарапова за свою карьеру провела 23 матча в такой атмосфере на US Open и ни разу не уступила, что и отметила после завершения встречи:

- Я очень люблю играть под прожекторами, мне нравится эта атмосфера. Не помню, сколько мне было лет, когда я впервые сыграла ночной матч, но уверена, что было достаточно молода, чтобы быть запуганной городом, огнями, атмосферой, шумом

В следующем круге соревнований Мария Шарапова сыграет против испанки Карлы Суарес Наварро. Она посеяна под номером 30 на этом турнире.

Для Марии Шараповой этот US Open - 12-й в профессиональной карьере. В 2006 году она выиграла этот турнир, а в 2005 и 2012 годах доходила до полуфинала. Нынешний розыгрыш соревнований завершится ровно через неделю - 9 сентября.