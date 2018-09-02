Динамо - Оренбург 2 сентября 2018: прямая онлайн-трансляция матча 6 тура чемпионата России по футболу
Московское "Динамо" в воскресенье, 2 сентября, сыграет матч 6 тура чемпионата России против самой дерзкой команды этого сезона. В гости к ним в Химки приедет ФК "Оренбург", который неожиданно находится в числе лидеров на старте сезона. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Динамо - Оренбург.
Статистика личных встреч Динамо - Оренбург 2 сентября 2018
Команды еще ни разу не играли между собой в чемпионатах России по футболу.
Прогнозы на матч Динамо - Оренбург 2 сентября 2018
ФК "Оренбург" - фаворит этого поединка.
Трансляция матча Динамо - Оренбург 2 сентября 2018
Трансляция матча Динамо - Оренбург 2 сентября 2018 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 16:30 по московскому времени.
Динамо - Оренбург 2 сентября 2018.