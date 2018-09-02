2018-09-02T09:14:44+03:00
Спорт

Роналду больше всех в Европе бьет и не забивает. Он не смог забить гол в третьей игре за "Ювентус"

Звездный новичок чемпионата Италии продолжает искать себя в новой лиге
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Криштиану Роналду в матче 3 тура чемпионата Италии вновь ушел без гола за "Ювентус".Криштиану Роналду в матче 3 тура чемпионата Италии вновь ушел без гола за "Ювентус".Фото: REUTERS
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Туринский "Ювентус" в субботу, 1 сентября, сыграл свой третий матч в чемпионате Италии по футболу Серии А. В гостях он встречался с "Пармой" и смог добиться неплохой победы со счетом 2:1.

Уже на 2-й минуте игры Марио Манджукич забил гол после подачи Хуана Куадрадо. Однако же еще в первом тайме "Юве" пропустил - на 33-й минуте Жервиньо сделал счет равным. Но вот после перерыва была поставлена точка в этом противостоянии. Автор первого гола Манджукич сделал пас пяткой в штрафной соперника на Блеза Матюиди и француз сделал счет победным - 2:1. До конца поединка счет не поменялся.

Главный новичок "Ювентуса" этого лета Криштиану Роналду по-прежнему молчит. Он провел на поле все 90 минут, но по-прежнему не забил гола. А это то, что от него все так ждут. Согласно статистике, Роналду в этом сезоне нанес по воротам 23 удара и не забил - больше, чем кто-либо вообще в топ-5 европейских чемпионатов. У второго в рейтинге тех, кто бил, но не забил - на 10 ударов меньше. Однако же, в прошлом сезоне первый гол Роналду случился после 28 ударов по воротам соперников. Возможно, это всего лишь "разминка" для португальца.

Пока что же "Ювентус" с Роналду набрал 9 очков после трех встреч. И первое место в чемпионате Италии.

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