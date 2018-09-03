СЕГОДНЯ 07:05 2018-09-03T12:03:36+03:00

И снова 3 сентября! Обсуждаем главные третьесентябрьские темы с Михаилом Антоновым и Александрой Кочневой

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Главные темы:

- В течение всей программы - включения со школьных линеек!

- Министр просвещения РФ Ольга Васильева: Мы сократили олимпиады и это правильно.

- Что будет нового в новом учебном году. Что нужно убрать, а чего добавить?

- Путин рассказал, какие профессии будут востребованы в будущем. А у вашей профессии есть будущее?

- Житель Кемерова продает кота-экстрасенса за 5 миллионов рублей.

- Весь день в голове! Сегодняшний день – день песни Шуфутинского - «Третье сентября». А какая песня в последнее время «сидит» у вас в голове и не уходит?

- Что изменяется в законодательстве с 1 сентября.

- Сувенирчик с отдыха. Туристы попытались украсть с пляжа Сардинии 30 килограммов камней. А что вы этим летом привезли из сувениров?

- Коридоры власти. Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днём знаний всех российских школьников и их родителей во время посещения детского центра "Сириус" в Сочи.

- Не хочу учиться - хочу жениться… Как замотивировать ребёнка на учёбу?

- Конкурс в российские вузы составил девять человек на место в 2018 году. Ваш поступил? Куда? Платно или бесплатно?

- Новости спорта.