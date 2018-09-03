Что будет нового в новом учебном году. Что нужно убрать, а чего добавить?
Главные темы:
- В течение всей программы - включения со школьных линеек!
- Министр просвещения РФ Ольга Васильева: Мы сократили олимпиады и это правильно.
- Что будет нового в новом учебном году. Что нужно убрать, а чего добавить?
- Путин рассказал, какие профессии будут востребованы в будущем. А у вашей профессии есть будущее?
- Житель Кемерова продает кота-экстрасенса за 5 миллионов рублей.
- Весь день в голове! Сегодняшний день – день песни Шуфутинского - «Третье сентября». А какая песня в последнее время «сидит» у вас в голове и не уходит?
- Что изменяется в законодательстве с 1 сентября.
- Сувенирчик с отдыха. Туристы попытались украсть с пляжа Сардинии 30 килограммов камней. А что вы этим летом привезли из сувениров?
- Коридоры власти. Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днём знаний всех российских школьников и их родителей во время посещения детского центра "Сириус" в Сочи.
- Не хочу учиться - хочу жениться… Как замотивировать ребёнка на учёбу?
- Конкурс в российские вузы составил девять человек на место в 2018 году. Ваш поступил? Куда? Платно или бесплатно?
- Новости спорта.
Что будет нового в новом учебном году. Что нужно убрать, а чего добавить?