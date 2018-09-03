СЕГОДНЯ 12:05 2018-09-03T14:26:01+03:00

А у нас для вас премьера! Встречайте: новая программа «Не валяй дурака, Америка!» на Радио «Комсомольская правда»

Изменить размер текста: A A

Главные темы:

- День труда в Америке, окончание войны за независимость и день рождения Сергея Довлатова.

- Американская пара украла 400 тысяч долларов из фонда для военного ветерана. А можем ли мы считать труды, творчество и подвиги русских, уехавших на Запад, по-прежнему своими?

- Бабушки-хулиганки и новости харассмента.