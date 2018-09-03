Американская пара украла 400 тысяч долларов из фонда для военного ветерана
А у нас для вас премьера! Встречайте: новая программа «Не валяй дурака, Америка!» на Радио «Комсомольская правда»
Новая программа «Не валяй дурака, Америка!» на Радио «Комсомольская правда»
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Главные темы:
- День труда в Америке, окончание войны за независимость и день рождения Сергея Довлатова.
- Американская пара украла 400 тысяч долларов из фонда для военного ветерана. А можем ли мы считать труды, творчество и подвиги русских, уехавших на Запад, по-прежнему своими?
- Бабушки-хулиганки и новости харассмента.
Американская пара украла 400 тысяч долларов из фонда для военного ветерана
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