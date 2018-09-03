2018-09-03T14:26:01+03:00
Не валяй дурака, Америка

Американская пара украла 400 тысяч долларов из фонда для военного ветерана

А у нас для вас премьера! Встречайте: новая программа «Не валяй дурака, Америка!» на Радио «Комсомольская правда»
Мария БЕРКАлександр МАЛЬКЕВИЧ
Поделиться:
Новая программа «Не валяй дурака, Америка!» на Радио «Комсомольская правда»Новая программа «Не валяй дурака, Америка!» на Радио «Комсомольская правда»
Изменить размер текста:

Главные темы:

- День труда в Америке, окончание войны за независимость и день рождения Сергея Довлатова.

- Американская пара украла 400 тысяч долларов из фонда для военного ветерана. А можем ли мы считать труды, творчество и подвиги русских, уехавших на Запад, по-прежнему своими?

- Бабушки-хулиганки и новости харассмента.

Американская пара украла 400 тысяч долларов из фонда для военного ветерана

00:00
00:00
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24