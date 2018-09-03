Премьера программы «Простыми словами»
Андрей и Юлия Норкины возвращаются и готовы обсуждать главные новости
Премьера программы «Простыми словами»
Изменить размер текста:
Главные темы:
- Версия: В окружении главы ДНР был предатель
- ФСБ России направила специалистов в Донецк после убийства Захарченко
- После смерти Захарченко минские соглашения остаются в силе: эксперты ответили на претензии Украины
- В школах ДНР отменили торжественные линейки по случаю 1 сентября
- Лохотрон для богатых? В Москве выступил известный тренер Тони Роббинс.
- Начался учебный год
Премьера программы «Простыми словами»
00:00
00:00