2018-09-03T21:58:27+03:00
Простыми словами

Премьера программы «Простыми словами»

Андрей и Юлия Норкины возвращаются и готовы обсуждать главные новости
Валентин АЛФИМОВАндрей НОРКИНЮлия НОРКИНА
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Премьера программы «Простыми словами»Премьера программы «Простыми словами»
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Главные темы:

- Версия: В окружении главы ДНР был предатель

- ФСБ России направила специалистов в Донецк после убийства Захарченко

- После смерти Захарченко минские соглашения остаются в силе: эксперты ответили на претензии Украины

- В школах ДНР отменили торжественные линейки по случаю 1 сентября

- Лохотрон для богатых? В Москве выступил известный тренер Тони Роббинс.

- Начался учебный год

Премьера программы «Простыми словами»

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