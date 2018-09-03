2018-09-03T22:23:55+03:00
Глядя в телевизор

Осень пришла! Самый честный обзор нового телесезона

Рассказываем в эфире Радио "Комсомольская правда"
Егор АРЕФЬЕВСергей ЕФИМОВ
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Осень пришла! Самый честный обзор нового телесезонаОсень пришла! Самый честный обзор нового телесезона
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Главные темы:

- 10 лучших сериалов, которые стоит ждать в новом сезоне

1) «Мажор-3» (Первый)

2) «ЗОРГЕ» (Первый)

3) «Сатана» (Первый)

4) «Налет-2» (Первый)

5) «Годунов» (Россия 1)

6) «Медное солнце» (НТВ)

7) «А.Л.Ж.И.Р.» (НТВ)

8) «Ростов»

9) «Мертвое озеро» (ТВ3)

10) «Обычная женщина» (ТВ3)

- Публично униженный Познером и Литвиновой инвалид Евгений Смирнов из «Минуты славы» штурмует США.

- Подробности со съемок сериала «Чернобыль» - первый исторический проект об аварии на Чернобыльской АЭС

Осень пришла! Самый честный обзор нового телесезона

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