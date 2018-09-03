Осень пришла! Самый честный обзор нового телесезона
Рассказываем в эфире Радио "Комсомольская правда"
Осень пришла! Самый честный обзор нового телесезона
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Главные темы:
- 10 лучших сериалов, которые стоит ждать в новом сезоне
1) «Мажор-3» (Первый)
2) «ЗОРГЕ» (Первый)
3) «Сатана» (Первый)
4) «Налет-2» (Первый)
5) «Годунов» (Россия 1)
6) «Медное солнце» (НТВ)
7) «А.Л.Ж.И.Р.» (НТВ)
8) «Ростов»
9) «Мертвое озеро» (ТВ3)
10) «Обычная женщина» (ТВ3)
- Публично униженный Познером и Литвиновой инвалид Евгений Смирнов из «Минуты славы» штурмует США.
- Подробности со съемок сериала «Чернобыль» - первый исторический проект об аварии на Чернобыльской АЭС
Осень пришла! Самый честный обзор нового телесезона
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