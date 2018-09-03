2018-09-03T22:34:04+03:00
Предыстория: мысли, факты, суждения

Окончание Второй мировой: какие потери понесли союзники?

Рассказываем о главных исторических событиях и интересных фактах
Иван ПАНКИНПавел ПРЯНИКОВ
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Окончание Второй мировой: какие потери понесли союзники?Окончание Второй мировой: какие потери понесли союзники?
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Главные темы:

- Окончание Второй мировой: какие потери понесли союзники?

- Вступление армии Наплолеона в Москву 2 сентября 1812 года.

- Как Сталин вернул людям веру в Бога. 75 лет назад состоялась встреча Вождя народов с Иерархами РПЦ.

Окончание Второй мировой: какие потери понесли союзники?

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